Regionalsport Schwarzwald Gaukinderturnfest: Spiel, Spaß und Sport

Mehr als 450 Kinder aus 21 Vereinen am Sonntag in Bad Dürrheim

Turngau: (ma) Mehr als 450 Kinder aus 21 Vereinen des Badischen Schwarzwald Turngaus kommen am Sonntag nach Bad Dürrheim in und rund um die Salinensporthalle zum Gaukinderturnfest. Bei den Mädchen stellen Gastgeber Bad Dürrheim (36), Vöhrenbach (35), Steinach (34) und Bräunlingen (33) die meisten Teilnehmerinnen. Der TV Furtwangen und TuS Bräunlingen schickt jeweils 14 Jungs in die Kur- und Bäderstadt. Der TB Bad Dürrheim als örtlicher Organisator und die Gaujugend sind die bewährten Ausrichter des Gaukinderturnfestes.

Den Schwerpunkt der Großsportveranstaltung bilden die Turn- und Wahlwettkämpfe sowie der Schülergruppenwettstreit und die Pendelstaffeln. Im Mittelpunkt steht der Gerätevierkampf (Barren, Boden, Sprung und Balken/Reck) bei den über 250 Mädchen und etwas über 60 Jungen bis 14 Jahre. Sie kämpfen innerhalb ihrer Altersgruppen um die besten Wertungen der Kampfrichter. Sehr beliebt ist auch der Wahlwettkampf (Turnen/ Leichtathletik/ Minitrampolin/ Rope Skipping/ Gymnastik). Der Gerätevierkampf beginnt um 9 Uhr in der Sporthalle, der Wahlwettkampf wird um 10 Uhr gestartet. Am Nachmittag zeigen die ersten Riegen beim Schülergruppenwettstreit ihr Können bei Gymnastik mit Musik, Turnen, Tanzen und Medizinballweitwurf. Laut wird es in der Sporthalle bei ohrenbetäubendem Lärm gegen 15 Uhr, wenn die Pendelstaffeln das Geschehen beherrschen.

Für viele der Jungs und Mädchen von der W/M 14 (2003 und jünger) bis zur W/M 6/7 (2010 und jünger) ist das Gaukinderturnfest neben den Gaumannschaftswettkämpfen im Frühjahr der einzige Wettkampf im Turnjahr mit vielen Zuschauern. Deshalb sehen viele Kinder dem Turnfest mit großer Spannung und Aufregung entgegen. Zwischen 15.30 und 16 Uhr soll in der Sporthalle die Siegerehrung für alle Wettkämpfe stattfinden. Alle Kinder erhalten eine Urkunde, das Teilnehmerabzeichen. Für die drei jeweils Erstplatzierten gibt es außerdem noch eine Medaille.