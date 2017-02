Gaudig und Kopp treffen doppelt

FC Löffingen bezwingt SV Kirchzarten mit 4:2

Fußball: (daz) Landesligist FC Löffingen gelang am Mittwochabend ein überraschender 4:2 (0:1)-Erfolg beim SV Kirchzarten, Tabellenzweiter der Landesliga Staffel 2. Löffingen zeigte sich gegenüber der 0:2-Niederlage bei der SG Wasser diesmal stark verbessert. Dennoch sprach Trainer Tobias Urban von einem „glücklichen Sieg“. Benjamin Gaudig (67. + 85.) und Marco Kopp (47. + 85.) erzielten die Löffinger Tore. „In den ersten 45 Minuten war uns Kirchzarten in allen Belangen überlegen. Da durften wir froh sein, mit nur einem Gegentreffer in die Pause zu gehen. Erst in der zweiten Halbzeit kamen wir besser ins Spiel und haben die Tore gemacht“, ergänzt Urban.