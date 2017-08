Gallmann hat ein gutes Gefühl

Verbandsligist FC Neustadt startet bei Aufsteiger FC Radolfzell in die neue Punktspielsaison

Fußball-Verbandsliga: FC Radolfzell – FC Neustadt (Sonntag, 17 Uhr). (daz) Der FC Neustadt startet bei einem sicherlich hoch motivierten Aufsteiger in seine zweite Verbandsliga-Saison in Folge. Keine leichte Aufgabe, zumal FCN-Trainer Benjamin Gallmann den Gegner bisher noch nicht gesehen hat. „Für mich ist Radolfzell ein weitgehend unbeschriebenes Blatt. Immerhin sind sie souveräner Landesliga-Meister geworden. Wir werden nichts dem Zufall überlassen und gut vorbereitet in die Partie gehen“, kündigt Gallmann an.

Zumindest im personellen Bereich reisen die Neustädter nahezu sorgenlos nach Radolfzell. Keine Stammspieler sind im Urlaub. Zwar sind Gibba und Feger verletzt und Ketterer ist wegen seines Studiums nicht einsetzbar, aber alle anderen Akteure stehen zur Verfügung. „Neun Plätze in der Anfangsformation sind vergeben. Um die zwei weiteren streiten sich noch vier Spieler“, betont Gallmann, ohne Namen zu nennen. Er will den Konkurrenzkampf bis zur letzten Übungseinheit hochhalten und erst dann entscheiden.

Gallmann erwartet ein Spiel von zwei Mannschaften auf Augenhöhe. Auch deshalb sind Punkte erwünscht und fest eingeplant. „Wir haben sechs sehr intensive Vorbereitungswochen hinter uns. Jetzt muss die Zeit kommen, sich dafür zu belohnen.“ Er geht davon aus, dass Radolfzell ähnlich wie seine Elf sehr stabil auftreten wird und ist durchaus zuversichtlich. „Ich habe für die Partie ein gutes Bauchgefühl. Wir haben alles getan, um fit und konzentriert in die Partie zu gehen. Die Jungs haben alle gut trainiert und wollen das nun in den Punktspielen umsetzen“, fügt Gallmann an.

Der Neustädter Trainer erwartet von seiner Elf einen couragierten Auftritt. Einstudiert wurden zuletzt noch einige Dinge im taktischen Bereich. Im Umschaltspiel in beide Richtungen sieht Gallmann noch Reserven. Stabil erwies sich zuletzt de Defensive, die auch in Radolfzell gefordert sein wird. Und im Angriff haben die Neustädter in den Test- und Pokalspielen gezeigt, dass sie ihre Möglichkeiten verwerten können, auch wenn es hier naturgemäß immer Steigerungsmöglichkeiten gibt. Am Donnerstagabend schwor Gallmann seine Spieler in vielen persönlichen Gesprächen nochmals auf den Punktspielauftakt ein.