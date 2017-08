Regionalsport Schwarzwald Gallmann bewahrt die Ruhe

FC Neustadt wartet nach vier Verbandsliga-Spieltagen noch auf den ersten Sieg

Fußball-Verbandsliga: (daz) In der vergangenen Saison musste der FC Neustadt bis zum neunten Spieltag warten, bis der erste Sieg gelang. In der neuen Runde sind nun vier Partien absolviert und auf den ersten Saisonsieg warten die Neustädter erneut. Immerhin hat die Elf schon einen Punkt auf der Habenseite, aber auch die schweren Auswärtsspiele in Offenburg und Rielasingen vor der Brust, in denen eine Aufstockung der Punktezahl fraglich erscheint. Wie vor zwei Wochen gegen Linx (0:1) haderten die Hochschwarzwälder auch beim 0:2 gegen Mörsch mit dem Schiedsrichter, der auf einen für die Neustädter klaren Elfmeterpfiff verzichtete.

Es ehrt Trainer Benjamin Gallmann, wenn er wie vor zwei Wochen die Schuld nicht beim 23. Mann sucht. „Es wäre zu einfach, ihm den Schwarzen Peter zuzuschieben. Unsere Taktik ging weitgehend auf, aber wir müssen unsere Chancen besser nutzen. Auch in der strittigen Entscheidung wäre es besser gewesen, vorher den Abschluss zu suchen“, betont Gallmann. Er werde weiterhin seinen Weg mit der Mannschaft gehen und bleibt zuversichtlich: „Wir sind in keiner der bisherigen vier Partien gegenüber dem Gegner deutlich abgefallen. Wir waren nie klar unterlegen und haben die Spiele bis zum Schluss offen gehalten. Bei der Leistungsdichte machen oft Kleinigkeiten den Unterschied aus“ analysiert Gallmann.

An diesen Kleinigkeiten will der Trainer nun verstärkt arbeiten. „Wir machen in einigen Szenen mehr falsch als richtig. Wir sind aber besser, als es der Tabellenstand ausdrückt.“ Klar ist aber auch, wo es bei Neustadt hakt. Beim erfolgreichen Torabschluss. In den bisherigen 360 Spielminuten gelang erst ein Treffer. „Wir werden mit Hochdruck daran arbeiten müssen, wieder mehr Gefahr vor dem gegnerischen Tor auszustrahlen“, so Gallmann Am Samstag seien alle Spieler sehr enttäuscht vom Platz gegangen, doch diese Enttäuschung habe sich längst gewandelt. „Es bringt nichts, sich mit vergangenen Spielen aufzuhalten. Wir sind jetzt zweimal Außenseiter. Vielleicht liegt uns diese Rolle besser.“ Der Trainer baut darauf, dass seine Spieler nun die Ärmel hochkrempeln und die nächsten Aufgaben konzentriert angehen. Fehlen wird dabei Florian Heitzmann, der am Samstag die Ampelkarte sah. Auch dies war eine Entscheidung des Schiedsrichters, die in Neustadt für viel Ärger und Aufregung sorgte.