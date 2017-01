GV Donaueschingen: Loren Schäfer schwer verletzt

Gewichtheber verletzt sich beim Erfolg gegen Fellbach

Gewichtheben, Landesliga: (tb) Am fünften Wettkampftag der SV Fellbach in der Donauquellstadt. Die in Bestbesetzung angetretenen Gäste gingen im technischen Reißen, dem eigentlichen Schwachpunkt der Donaueschinger Heber, schnell in Führung, und die Hausherren mussten sich mächtig ins Zeug legen, um den Abstand nicht zu groß werden zu lassen. Im ersten Block des GVD standen erstmals Eduard Miller, Josephine Höfer und der erfahrene Dennis Schmid. Vor allem Schmid (97 kg, persönliche Bestleistung) überzeugte. Bei Josephine Höfer war die Aufregung bei ihrem ersten Einsatz im Donaueschinger Trikot groß. Sie brachte aber mit dem letzten Versuch nach zwei ungültigen eine Wertung zustande. Torsten Böttcher, Loren Schäfer und der bärenstarke Markus Hopf stemmten sich gegen den drohenden Punktverlust. Mit Erfolg. Nach Böttcher (88 kg, Saisonbestwert) und Loren Schäfer (114 kg) stemmte Hopf mit 121 kg das höchste Gewicht im ersten Durchgang und sicherte mit der lautstarken Unterstützung des Publikums den ersten Punkt. Richtig freuen konnte man sich darüber im Donaueschinger Lager allerdings nicht, da sich kurz zuvor Loren Schäfer bei seinem Versuch an 119 kg schwer verletzt hatte. Nach einer Untersuchung im Klinikum war der Schock groß für die Baaremer, denn Schäfer wird auf unbestimmte Zeit ausfallen.

Mit einer knappen Führung von 62,5:61,5 Relativpunkten ging es in das beidarmige Stoßen. Für den verletzen Schäfer übernahm Senior Peter Simon den Platz in der Staffel. Auch mit ihm ließ die Donaueschinger Staffel in ihrer Spezialdisziplin nichts mehr anbrennen. So wurde auch der Punkt im Stoßen sicher gewonnen, wobei Markus Hopf mit seiner neuen persönlichen Bestleistung (151 kg) einen weiteren Glanzpunkt setzte. Letztlich siegen die onaueschinger deutlich mit 245,2:204,0 Relativen und 3:0 Punkten.