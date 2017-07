Regionalsport Schwarzwald Fußball

Erste Vorbereitungsspiele der Schwarzwälder Landesligisten

Furtwangen

Niederlage im ersten Testspiel gegen Hausen

Fußball: FC Furtwangen – VfR Hausen 0:1 (0:1). Im Rahmen ihres Sportfestes verloren die Furtwanger auf eigenem Platz ihr erstes Testspiel gegen den gleichklassigen VfR Hausen (Landesliga, Staffel 2). Der einzige Treffer des Tages fiel in Minute 40. In den zweiten 45 Minuten wurde auf beiden Seiten kräftig durchgetauscht, sodass Furtwangens Trainer Markus Knackmuß einige Spieler testen konnte. Unabhängig vom Ergebnis war das erste Vorbereitungsspiel für Knackmuß ein guter Leistungstest, um zu sehen, wo jeder seiner Spieler aktuell steht. Tor: 0:1 (40.) Juri Kuhn. Schiedsrichter: Sasa Matosevic (Schwenningen). (jsi)

FC Löffingen

Kantersieg beim FC Freiburg-St. Georgen

Fußball: FC Freiburg-St. Georgen – FC Löffingen 0:6 (0:3). Zum Testspiel-Auftakt gelang den Löffingern ein deutlicher Sieg. „In den ersten 20 Minuten verlief die Partie nicht ganz so klar, wie es das Endergebnis aussagt“, sagt Löffingens Trainer Tim Heine und fügt an: „Insgesamt haben wir konsequent nach vorn gespielt und unsere Chancen gut verwertet.“ Gegen Freiburg-St. Georgen setzte Heine in seinem ersten Spiel als Löffinger Coach 19 Spieler ein, von denen er sich ein gutes Bild machen konnte. Das Ergebnis sei in Vorbereitungsspielen ohnehin zweitrangig. Tore: 0:1 (17.) Kevin Hoheisel, 0:2 (35.) Peter Beha, 0:3 (40.) Marco Kopp, 0:4 (55.) Alexander Kornienko, 0:5 (70.) Kornienko, 0:6 (85.) Florian Hofmann. SR: Gerspacher (Kandern). (jsi)

DJK Donaueschingen

Passable Leistung gegen Radolfzell

Fußball: DJK Donaueschingen – FC Radolfzell 2:2 (2:0). Landesligist Donaueschingen kam in seinem zweiten Vorbereitungsspiel gegen den Verbandsliga-Aufsteiger aus Radolfzell zu einem 2:2. Dabei führten die Baaremer bis drei Minuten vor Spielende mit 2:0. DJK-Trainer Christian Leda meinte zum Test: „Die Partie ist schwierig zu beurteilen. Wir hatten elf Spieler aus der ersten Mannschaft sowie vier aus dem Reserveteam zur Verfügung.“ Bis zur 60. Spielminute habe die Mannschaft mehr als gut gespielt, ehe das große Wechseln begann. Insgesamt befand der Donaueschinger Coach die Leistung seines Teams passabel. Tore: 1:0 (29.) Maximilian Kleinhans, 2:0 (31.) Hendrik Hölzenbein, 2:1 (87.) Tobias Krüger, 2:2 (90.+2 Foulelfmeter) Alexander Stricker. Schiedsrichter: Marcel Haberbosch (Villingen). (jsi)