Nachrichten rund um die Fußballklubs im Schwarzwald

FC Löffingen

Trainer Urban erwartet keinen Bruch

Fußball: In einem weiteren Vorbereitungsspiel gastiert Landesligist FC Löffingen am Samstag (14.30 Uhr) beim Verbandsligisten FC Waldkirch. Für die Löffinger ist es die erste Partie nach der Ankündigung von Trainer Tobias Urban, am Saisonende die Mannschaft zu verlassen. Urban selbst erwartet deshalb keinen Bruch. „Wir wollen die Vorbereitung und die verbleibenden Punktspiele mit viel Ehrgeiz und dem größtmöglichen Erfolg abschließen. Ich erwarte von dem Test einiges. Wir haben uns bewusst einen starken Gegner ausgewählt, der uns fordern und sicherlich auch unsere Schwachstellen aufzeigen wird“, sagt der Trainer. (daz)

FC Gutmadingen

Trainingslager und Testspiel

Fußball: Mit 19 Feldspielern, drei Torhütern und drei Trainern reist Landesligist FC Gutmadingen am heutigen Freitag ins Trainingslager in die Schweiz. Im Tessin will Cheftrainer Heinz Jäger neben zahlreichen Trainingseinheiten die Mannschaft auf den Kampf um den Klassenerhalt einschwören. Für Samstagabend, 19 Uhr, hat Jäger ein Testspiel gegen die U23 des FV Ravensburg vereinbart. „Wir freuen uns auf sicherlich ideale Trainingsbedingungen. Da der komplette Kader dabei ist, werden wir taktisch und spielerisch einige Varianten einstudieren“, kündigt Jäger an. (daz)

DJK Villingen

Hellmer forciert Passgenauigkeit

Fußball: Im zweiten Vorbereitungsspiel trifft Landesligist DJK Villingen am Samstag ab 15 Uhr auf dem Villinger Kunstrasenplatz auf den Stadtnachbarn und württembergischen Landesligisten BSV 07 Schwenningen. Beide Teams sind in ihren Staffeln Tabellenletzter und in arger Abstiegsgefahr. Die Villinger verschafften sich im ersten Test gegen Obereschach (3:0) das erhoffte Erfolgserlebnis. „Wir haben zuletzt die Schwerpunkte auf die Passgenauigkeit und den Spielaufbau gelegt. Auch technisch und taktisch haben wir einiges einstudiert. Der BSV ist sicherlich der richtige Gegner, um unter Wettkampfbedingungen zu testen, wie wir diese Dinge umsetzen“, sagt DJK-Trainer Ralf Hellmer. Auch wenn zuletzt einige Spieler kränkelten, setzt Hellmer auf einen ähnlichen Kader wie am vergangenen Wochenende, als 19 Spieler zur Verfügung standen. (daz)

FV Marbach

Trainer Henseleit verlängert

Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: Der FV Marbach und Trainer Michael Henseleit werden ihre erfolgreiche Zusammenarbeit auch in der Saison 2017/18 fortsetzen. Trainer und Vereinsführung einigten sich, die bisher dreijährige Zusammenarbeit zu verlängern. „Wir haben in Marbach noch Ziele und ich habe das Gefühl, dass ich den Spielern noch einiges vermitteln kann. Da ist noch Luft nach oben. Mir macht es Spaß und deshalb gab es keinen Grund, etwas an der gegenwärtigen Konstellation zu verändern“, sagt Henseleit. Er führte die Marbacher aus der Kreisliga B in die Kreisliga A und überwintert mit seiner Elf dort bei sechs Punkten Vorsprung auf Platz eins. Die Marbacher Elf ist nach 17 Spielen noch ungeschlagen. (daz)