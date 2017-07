Regionalsport Schwarzwald Fussball im Schwarzwald

FC Bad Dürrheim und DJK Villingen bestreiten Testspiele.

FC Bad Dürrheim

Nächster Test gegen Oberligisten

Fußball: Binnen 72 Stunden testet der Verbandsligist FC Bad Dürrheim zum zweiten Mal gegen einen Fußball-Oberligisten. Nachdem sich die Elf von Trainer Reiner Scheu am Samstag bei der 1:2-Niederlage gegen den FC Astoria Walldorf II vor eigenem Publikum achtbar aus der Affäre zog und der Trainer einige gute Ansatzpunkte sah, gastiert am Dienstagabend ab 19 Uhr die TSG Balingen in der Kurstadt. „Wir haben in der Vorbereitung bewusst starke Gegner ausgewählt, um unser Spielverständnis zu entwickeln, die neuen Spieler noch besser zu integrieren und Schwachstellen aufgezeigt zu bekommen. Ich erwarte von der Partie einiges“, sagt Scheu. Wie gegen Walldorf wird der Coach erneut vielen Spielern die Chance geben, sich zu zeigen. Für die Kurstädter ist es die dritte Partie in der Vorbereitung. (daz)

Am Dienstagabend

DJK Villingen fordertSV Überauchen

Fußball: Rund 48 Stunden vor dem Spiel in der Qualifikationsrunde um den südbadischen Vereinspokal testet Landesligist DJK Villingen am Dienstag (Beginn 19 Uhr) auf eigenem Platz gegen den Bezirksligisten SV Überauchen den Stand der Vorbereitung. „Ich sehe die Partie nicht als Generalprobe für die Pokalpartie, sondern als normales Vorbereitungsspiel. Wir wollen unsere Entwicklung weiter voranbringen. Alle zur Verfügung stehenden Spieler werden ihre Chance erhalten“, sagt DJK Villingens Trainer Ralf Hellmer. Offensiv setzt der Villinger Coach wieder auf die Spieler Giesler, Takete und Avci, die zuletzt beim Test in Zimmern die Tore erzielten. Weiterhin fehlen werden Kapitän Riesle wegen seines Studiums sowie Haas und Beha. Wieczorek kuriert noch eine Verletzung aus. (daz)