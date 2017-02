Fußball im Schwarzwald

Nachrichten vom TuS Bonndorf und FC Neustadt

TuS Bonndorf

Trainer Nils Boll verlängert

Fußball-Bezirksliga: Nils Boll wird auch in der Saison 2017/18 den TuS Bonndorf trainieren. „Es war eine schnelle Entscheidung. Bonndorf ist mein Heimatverein und die Arbeit mit der jungen Mannschaft macht mir viel Spaß“, sagt Boll, der erst im vergangenen Sommer das Amt von Benjamin Gallmann übernommen hatte. Obwohl die Bonndorfer aktuell mit 30 Punkten auf Platz fünf noch Chancen auf den sofortigen Wiederaufstieg in die Landesliga haben, plant Boll für ein weiteres Jahr in der Bezirksliga. „Wir lassen uns nicht unter Druck setzen und sind mitten in einem Entwicklungsprozess“, sagt der 36-Jährige. (daz)

FC Neustadt

Testspiel gegen Hegauer FV

Fußball: Verbandsligist FC Neustadt hat kurzfristig für den Mittwochabend ein weiteres Vorbereitungsspiel vereinbart. Ab 19 Uhr spielen die Hochschwarzwälder in Welschingen gegen den Landesligisten Hegauer FV. Mit den bisherigen Eindrücken aus den ersten zwei Testspielen sind die Trainer Klaus und Benjamin Gallmann nicht zufrieden. „Wir müssen in allen Bereichen zulegen und wieder das Niveau vor der Winterpause erreichen“, sagt Klaus Gallmann. Die Neustädter schmerzt, dass mit Stefan Ketterer sowie Peter und Ralf Schubnell drei Studenten nicht zur Verfügung stehen. Zudem zog sich Fabian Papa beim letzten Test in Stegen (1:1) eine Zerrung zu, die den Abwehrspieler zu einer möglicherweise längeren Pause zwingt. (daz)