Fußball-Nachwuchs spielt um südbadische Titel

Am Wochenende finden die Endturniere im Hallenfutsal auf Verbandsebene statt

Hallenfußball: (kat/olg) Acht Nachwuchsmannschaften gewannen am vergangenen Wochenende die Futsal-Meisterschaft im Bezirk Schwarzwald. Für sieben der acht Teams geht es nun um die südbadischen Titel. In jeder Altersklasse kämpfen jeweils die Futsal-Bezirksmeister aus den sechs Bezirken des Südbadischen Fußballverbandes (SBFV) um die Verbandsmeisterschaft.

Das Finalturnier der A-Junioren steigt am Samstag in Gaggenau (Jakob-Scheuring-Halle). Der Schwarzwälder Bezirksmeister FC 08 Villingen trifft in der Vorrunde (ab 13.45 Uhr) auf den Freiburger FC und den FC Radolfzell. Die B-Junioren ermitteln an gleicher Stelle, ebenfalls am Samstag, Südbadens bestes Teams in dieser Altersklasse. Auch hier ist der FC 08 Villingen der Schwarzwald-Vertreter. Die Villinger haben es in der Vorrunde (ab 9.30 Uhr) mit dem FC Emmendingen und dem FC Radolfzell zu tun.

In der Staudinger Sporthalle in Freiburg spielen die C-Junioren am Sonntag um die südbadischen Titel. Hier trifft der FC 08 Villingen in der Vorrunde (ab 10 Uhr) auf die SG Minseln und den FC Radolfzell.

Die D-Junioren und D-Juniorinnen spielen am Samstag in Bräunlingen im Rahmen der VR-Talentiade. Bei den D-Juniorinnen vertritt der FC Furtwangen den Bezirk Schwarzwald. Die Furtwanger spielen in der Vorrunde gegen den SC Konstanz-Wollmatingen und den SV Sinzheim. Das Turnier beginnt um 10 Uhr. Bei den D-Junioren ist der FC 08 Villingen dabei. In der Vorrunde treffen die jungen Nullachter auf den SV Kuppenheim und den FC Tiengen. Dieses Turnier beginnt um 14.15 Uhr.

Die Endspielteilnehmer bei den D-Junioren und D-Juniorinnen qualfizieren sich für das baden-württembergische Finale der VR-Talentiade, das am 11. März ebenfalls in der Sporthalle in Bräunlingen stattfindet.

In Freiburg (Staudinger Sporthalle) finden für die B- und C-Juniorinnen die südbadischen Finalturniere statt. Aus dem Schwarzwald vertreten der FV Marbach (U17) und FV Tennenbronn (U15) den Bezirk. Tennenbronn trifft bei den C-Juniorinnen in seiner Gruppe (ab 10.20 Uhr) auf den FC Wittlingen (Bezirk Hochrhein) und die SG Deggenhausertal (Bezirk Bodensee). Marbach hat bei den B-Juniorinnen den FC Neuenburg (Bezirk Freiburg) und die SG Unzhurst (Bezirk Baden-Baden) als Gruppengegner. Dieses Turnier beginnt um 14 Uhr.