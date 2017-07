Regionalsport Schwarzwald Fussball-Nachrichten

Vorbereitungsspiele der Schwarzwälder Landesligisten

FC Furtwangen

Erster Test beim Sportfest

Fußball: Der FC Furtwangen feiert am Wochenende sein Sportfest im Bregstadion. Einer der Höhepunkte ist das erste Vorbereitungsspiel der Landesliga-Mannschaft. Das Team von Markus Knackmuß erwartet am Samstag, 17.45 Uhr, den VfR Hausen, Finalist im südbadischen Vereinspokal. „Bei uns werden alle Spieler zum Einsatz kommen“, kündigt Knackmuß an. Die ersten Trainingseinheiten bezeichnet er als „sehr gut“. Knackmuß: „Die Jungs machen einen fitten Eindruck. In der Pause haben sie sich offensichtlich nicht nur ausgeruht.“ Das Ergebnis gegen Hausen ist für den Trainer nicht ganz unwichtig: „An unserem Sportfest wollen wir die Partie natürlich auch gewinnen“, so Knackmuß.

In Villingen

Blitzturnier in Friedengrund

Fußball: Am Samstag findet im Villinger Friedengrund ein Blitzturnier um den Sport-Bubi-Cup mit vier Mannschaften statt. Im ersten Spiel des Turniers treffen ab 15 Uhr Landesliga-Aufsteiger SV Obereschach und Bezirksliga-Absteiger SV Hinterzarten aufeinander. Die zweite Partie bestreitet Landesligist DJK Villingen gegen die SG Empfingen. Die Verlierer der ersten beiden Partien spielen ab 17 Uhr gegeneinander, die Sieger treffen danach aufeinander. Gespielt wird jeweils 2 x 25 Minuten. „Wir werden mit 18 Spielern antreten. Jeder von ihnen soll mindestens eine Partie absolvieren. Das ist das Wichtigste“, sagt Michael Burow, Co-Trainer der DJK Villingen. Obereschachs Trainer Mario Bibic freut sich auf das Blitzturnier: „Gegen die verschiedenen Gegner wollen wir verschiedene Dinge ausprobieren. Dabei bin ich gespannt, wie die Jungs damit umgehen.“(kat)

DJK Donaueschingen

Testspiel gegen Verbandsliga-Aufsteiger

Fußball: Die DJK Donaueschingen bestreitet am Samstag um 15 Uhr das zweite Vorbereitungsspiel. Gegner ist Verbandsliga-Aufsteiger FC Radolfzell. Nachdem die Elf von Christian Leda den ersten Test vergangenen Samstag eindrucksvoll mit 5:0 gegen den FC Neustadt gewann, wollen die Donaueschinger nun gegen den nächsten höherklassigen Verein ihre Klasse zeigen. „Wir haben vergangene Saison gegen Radolfzell zweimal deutlich verloren. Meine Jungs haben nun die Chance zu zeigen, dass sie sich defensiv weiterentwickelt haben. Es wird eine weitere Standortbestimmung“, sagt Donaueschingens Trainer Christian Leda. (kat)

FC Löffingen

Erstes Spiel für Tim Heine als Löffinger Trainer

Fußball: Tim Heine steht vor seinem ersten Spiel als Trainer des FC Löffingen. Fünf Tage nach Beginn der Saisonvorbereitung bestreiten die Hochschwarzwälder ihr erstes Testspiel. Die Löffinger gastieren am Samstag um 17 Uhr beim FC Freiburg-St. Georgen (Landesliga, Staffel 2).