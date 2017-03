Regionalsport Schwarzwald Fußball-Nachrichten im Schwarzwald

FC Kappel und SV Göschweiler

FC Kappel

Kai Bommer bleibt weiterhin Trainer

Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: Die Vereinsführung des FC Kappel und Trainer Kai Bommer haben sich auf eine Fortsetzung der Zusammenarbeit geeinigt. Bommer, seit rund viereinhalb Jahren in Kappel tätig, sagt dazu: „Es macht immer noch Spaß. Zudem ist Kappel mein Heimatverein und da besteht immer eine enge Bindung. Bei einem anderen Verein hätte ich wahrscheinlich nach so langer Zeit aufgehört, da es doch immer schwieriger wird.“ Bommer ist zuversichtlich, dass die Mannschaft in der Saison 2017/18 wieder eine bessere Rolle als gegenwärtig spielen wird. „Wenn die verletzten Akteure zurückkommen, haben wir eine höhere Qualität, um weder an die guten Ergebnisse der vergangenen Jahre anzuknüpfen.“ (daz)

SV Göschweiler

Andrzej Cytackisagt tschüss

Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: Der SV Göschweiler muss sich für die kommende Saison einen neuen Trainer suchen. Andrzej Cytacki wird seine Arbeit nach dem 30. Spieltag beenden. „Ich habe den Verein frühzeitig informiert, damit der SV Göschweiler Planungssicherheit hat“, sagt Cytacki. Er strebe gegenwärtig nicht nach einer neuen Aufgabe und werde eine Pause einlegen. Primäres Ziel sei es, sich mit dem Klassenerhalt zu verabschieden, wobei Cytacki mit der gegenwärtigen Tabellenkonstellation überhaupt nicht glücklich ist. „Eigentlich haben wir das Potenzial für einen einstelligen Tabellenplatz.“ (daz)