Regionalsport Schwarzwald Fußball-Nachrichten aus dem Schwarzwald

Vorbereitungsspiele und Termin-Änderung im Pokal

FC 08 Villingen

Letzter Test gegen SC Pfullendorf

Fußball: Eineinhalb Wochen vor dem Oberliga-Auftakt bestreitet der FC 08 Villingen am heutigen Abend ein weiteres Testspiel. Die Elf von Trainer Jago Maric empfängt im heimischen ebm-Papst-Stadion den Verbandsliga-Absteiger SC Pfullendorf. Die Partie beginnt um 18.30 Uhr. Für die Nullachter ist es zugleich das letzte Testspiel in der Saisonvorbereitung. „Wir wollen noch einiges ausprobieren und einen weiteren Schritt nach vorne machen“, sagt FC 08-Trainer Jago Maric. Zumindest offensiv klappte es beiden Villingern in den vergangenen zwei Spielen mit insgesamt 20 erzielten Treffern schon hervorragend. (sum)

FC Neustadt

Pokalspiel auf 22. August verlegt

Fußball: Das Zweitrundenspiel im südbadischen Vereinspokal zwischen den beiden Verbandsligisten FC Neustadt und 1. FC Rielasingen-Arlen wurde von Mittwoch, 9. August, auf Dienstag, 22. August, verlegt. Die Partie beginnt um 17.30 Uhr. Der Verband entsprach damit einem Wunsch des Pokalverteidigers Rielasingen, der am zweiten Augustwochenende das DFB-Pokalspiel gegen Borussia Dortmund bestreitet und daher schon ein Punktspiel verlegen muss. Die Neustädter hatten schon am vergangenen Wochenende signalisiert, dass sie einer Verlegung zustimmen werden. „Mit einer englischen Woche in die Pflichtspiele zu starten, wäre auch für uns hart gewesen. Daher passt der neue Termin ganz gut“, sagt Neustadts Trainer Benjamin Gallmann. (daz)

FC Schonach

Zwei Testspiele in zwei Tagen

Fußball: Rund eine Woche vor dem Punktspielauftakt hat Enrique Blanco, Trainer des Landesligisten FC Schonach, gleich zwei Vorbereitungsspiele binnen 24 Stunden für seine Mannschaft vereinbart. Am heutigen Donnerstag (19 Uhr) gastiert die Elf beim Landesligisten SF Elzach-Yach. 24 Stunden später spielen die Schonacher, ebenfalls um 19 Uhr, beim SV Oberharmersbach, ein Landesligist aus der Staffel 1. „Alle Spieler sollen sich noch einmal zeigen. Ich werde allen verfügbaren Spielern die Chance geben. Es sind die Generalproben für den Punktspielstart. Dementsprechend möchte ich auch etwas von meinen Jungs sehen. Es sind zwei starke Testspielpartner. Aber genau das habe ich auch gewollt“, sagt Schonachs Trainer Enrique Blanco. Das heutige Spiel hat er kurzfristig vereinbart. (daz)

FC Löffingen

Kantersieg bei SG Riedöschingen

Fußball: Landesligist FC Löffingen feierte in einem weiteren Vorbereitungsspiel beim Bezirksliga-Aufsteiger SG Riedöschingen/Hondingen einen 7:1 (2:0)-Sieg. Viermal Benjamin Gaudig, zweimal Adam Zimoch und einmal Simon Weißenberger erzielten die Löffinger Tore. Für die Gastgeber traf Patrick Bäurer zum zwischenzeitlichen 1:3. „Ich will den Sieg nicht überbewerten, da bei Riedöschingen/Hondingen einige wichtige Spieler fehlten. Wir haben uns in den ersten 30 Minuten etwas schwer getan, aber dann lief das Spiel. Sieben Tore zu erzielen sind natürlich immer etwas wert“, meinte Löffingens Trainer Tim Heine nach dem Test. (daz)