Fußball-Nachrichten aus dem Schwarzwald

Trainerwechsel am Saisonende in Pfaffenweiler und Unterkirnach – FC Furtwangen testet in Oberried

FC Furtwangen

Generalprobe in Oberried

Fußball: Im letzten Testspiel vor den am Samstag beginnenden Punktspielen gastiert Landesligist FC Furtwangen am heutigen Dienstag (19 Uhr) bei den Sportfreunden Oberried, die in der Bezirksliga Freiburg spielen. „Wir müssen die Partie als Generalprobe für das Punktspiel gegen die DJK Donaueschingen einstufen, denn es spricht alles dafür, dass wir am Samstag gegen die DJK spielen werden. Wir hatten am vergangenen Samstag eine sehr gute Trainingseinheit. Die Trainingsbeteiligung war trotz Fasnacht gut und ich habe die Vorfreude der Jungs auf die Punktspiele gespürt. Nun wollen wir uns weiteres Selbstvertrauen holen. Es wird ein sehr aufschlussreicher Test“, sagt Furtwangens Spielertrainer Markus Knackmuß. (daz)

FC Pfaffenweiler

Anders folgt auf Italiano

Fußball-Bezirksliga: Bereits vor einigen Wochen hatte Trainer Carmine Italiano beim FC Pfaffenweiler seinen Abschied zum Saisonende angekündigt. Schnell haben die Verantwortlichen die Nachfolge geregelt. Patrick Anders, der in den zwei vergangenen Spielzeiten als Assistent und Co-Trainer von Italiano arbeitete, wird im Sommer als neuer Trainer übernehmen. Für Anders, der schon höherklassig, unter anderem in Bad Dürrheim gespielt hat, ist es die erste Stelle als Cheftrainer. Der FC Pfaffenweiler setzt bewusst auf eine interne Lösung und möchte die Vereinsphiloso phie, in erster Linie mit eigenen Akteuren zu arbeiten, fortsetzen. Im Sommer wird es auch keine Spielerabgänge geben. (daz)

FC Unterkirnach

Trainer-Duo löst Logusan ab

Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: Nach fünf Jahren als Trainer, sagt Robert Logusan am Saisonende beim FC Unterkirnach servus. Private und berufliche Gründe nennt Logusan für seinen Rückzug. Die Nachfolgeregelung ist beim Kreisligisten bereits erfolgt. Mit Walter Falletta und Johannes Guggolz gibt der FC Unterkrinach zwei Trainer-Neulingen eine Chance. Während Falletta aktuell schon beim FC Unterkirnach spielt, ist Guggolz beim württembergischen Landesligisten BSV Schwenningen aktiv. Beide Neueinsteiger haben zuletzt erste Erfahrungen als Übungsleiter im Nachwuchsbereich der DJK Villingen gesammelt. (daz)

Torjäger

Verbandsliga-Torjäger

21 Tore

Mike Enderle (Freiburger FC)

20 Tore

Timo Wehrle (FC Denzlingen)

18 Tore

Santiago Fischer (SV Endingen)

Marco Senftleber (Freiburger FC)

16 Tore

Nedzad Plavci (FC 08 Villingen)

14 Tore

Benedikt Haibt (FC 08 Villingen)

Valon Salihu (SV Stadelhofen)

Kevin Sax (Kehler FV)

13 Tore

Christian Braun (FC Bad Dürrheim)

Mohamed Kateb (Kehler FV)

Alexander Martinelli (Freiburger FC)

Marc Rubio (SV Linx)

12 Tore

Sam Samma (FC Neustadt)

11 Tore

Hakan Ilhan (SC Lahr)

Nico Westermann (SV 08 Kuppenheim)

10 Tore

Bastian Bischoff (FC Auggen)

Teyfik Ceylan (FC 08 Villingen)