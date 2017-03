Fußball-Nachrichten aus dem Bezirk Schwarzwald

FC Gütenbach, FC Bad Dürrheim II und SV Niedereschach

FC Bad Dürrheim II

Wolfgang Heinig wirft das Handtuch

Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: Wolfgang Heinig ist nach der Niederlage am Sonntag beim SV Öfingen als Trainer des FC Bad Dürrheim II zurückgetreten. Heinig hatte bereits vor dem Jahreswechsel die Vereinsführung um Entbindung von seinen Aufgaben gebeten. Da man jedoch in der Winterpause keinen Nachfolger fand, konnte der 56-jährige zum Weitermachen überredet werden. Nach der zweiten Niederlage im zweiten Spiel nach der Winterpause warf er nun frustriert das Handtuch. Sein Nachfolger wird Dennis Feuerstein, der die Mannschaft ursprünglich zu Beginn der neuen Saison übernehmen sollte. (mm)

FC Gütenbach

Rene Kaltenbach wird neuer Trainer

Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: Der FC Gütenbach hat frühzeitig die Weichen für die neue Saison gestellt. Rene Kaltenbach (31) aus Gutach-Bleibach übernimmt im Sommer die aktiven Mannschaften der Gütenbacher. Die Verantwortlichen um den Spielausschussvorsitzenden Sebastian Weiß zeigen sich hocherfreut über diesen Coup: „Rene ist ein super Typ und hat sein fußballerisches Können schon mehrfach höherklassig unter Beweis gestellt.“ Kaltenbach hat als Spieler beim Freiburger FC, den SF Elzach-Yach und SC Kappel am Rhein langjährige Bezirks- und Landesligaerfahrung gesammelt sowie seit einigen Jahren als Spielertrainer von der Kreisklasse (SF Obersimonswald, DJK Heuweiler) bis hin zur Landesliga (SV Heimbach) erfolgreich gearbeitet.

SV Niedereschach

Trainerwechsel im Sommer

Fußball-Kreisliga B, Staffel 1: Beim SV Niedereschach gibt es im Sommer einen Trainerwechsel. Adrian Schade gibt sein Traineramt auf eigenen Wunsch nach zwei Jahren ab. Sein Nachfolger wird Marco Tümpel, der als Spieler in der Winterpause, vom SV Seedorf nach Niedereschach gewechselt ist. Tümpel wird das Amt als Spielertrainer übernehmen. „Wir wünschen Adrian Schade für die Zukunft alles Gute und bedanken uns bei ihm für seine Arbeit in den vergangenen zwei Jahren“, so die Worte von Volker Fricker, Vereinsvorsitzender des SV Niedereschach.