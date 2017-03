schwarzwald Regionalsport Fußball-Kreisliga B, Staffel 2: Fünf Mannschaften mit Titelchancen

Zweite Saisonhälfte der Kreisliga B, Staffel 2, beginnt. Oberbaldingen und Ewattingen die Gejagten

Kreisliga B, Staffel 2: Ab dem Wochenende rollt der Ball in der Staffel wieder. Von Platz eins geht der TuS Oberbaldingen in die zweite Saisonhälfte. Trainer Bernd Stern sagt: "Um Meister zu werden, müssen die anderen Mannschaften erst mal an uns vorbeikommen. Bis zur fünftplatzierten SG Kirchen-Hausen haben alle noch Chancen." Gegen Kirchen-Hausen startet Oberbaldingen am Wochenende. Stern über die SG: "Sie haben zuletzt einen Test gegen Nußbach, Tabellenführer in der Parallelstaffel, 1:0 gewonnen. Die Partie wird in erster Linie für sie vorentscheidend sein." In den jüngsten Duellen gegen Kirchen-Hausen sah der TuS nicht immer gut aus. Stern: "Jetzt wären nicht mehr viele mit Rang fünf zufrieden. Wir wollen Position eins verteidigen und aufsteigen. Vor uns liegt jedoch noch ein weiter Weg." Saidy Abubacarr fällt mit Kreuzbandriss aus.

Nach zwölf Spielen noch unbesiegt ist der SV Ewattingen. Die Ewattinger haben drei Unentschieden mehr auf dem Konto als Oberbaldingen. Das Torverhältnis beider Teams unterscheidet sich unwesentlich. Der Spitzenreiter erzielte wie Ewattingen 38 Tore. Die Oberbaldinger haben ein Spiel weniger ausgetragen. Zum Jahresauftakt spielt Ewattingen am Samstag (16 Uhr) beim Drittletzten SG Döggingen/Hausen vor Wald.

Der SV Aasen liegt nach zwölf Partien auf dem dritten Tabellenplatz. Vor allem zuhause ist Aasen stark. Von sechs Partien wurden fünf gewonnen. Auswärts gab es drei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen. Um dranzubleiben, muss Aasen auswärts regelmäßig punkten.

Platz vier belegt aktuell die SG Aulfingen/Leipferdingen. Das Team um Top-Torjäger Heiko Enoch kennt bislang nur Sieg oder Niederlage. Die Elf startet am Sonntag (15 Uhr) beim Schlusslicht FC Grüningen. Drei Punkte sind Pflicht. Punktgleich mit Aulfingen ist die SG Kirchen-Hausen. Auch der Tabellenfünfte steht bei acht Siegen und vier Niederlagen. Auch Kirchen-Hausen ist durchaus eine gewisse Heimstärke zu attestieren. Fünf Siege und eine Niederlage gab es vor eigener Kulisse. Das Spiel am Sonntag (15 Uhr) gegen Oberbaldingen wird für die SG sehr wichtig.

Sieben Punkte Rückstand auf Rang fünf hat die SG Unadingen/Dittishausen. Auch wenn einiges passieren kann, dürfte es für die SG wohl darum gehen, den Mittelfeldplatz abzusichern. Für den Tabellensiebten, FC Wolterdingen, ist in dieser Spielzeit nicht mehr viel drin. Mit 13 Zählern muss sich die Elf eher nach unten orientieren. Die Auswärtsbilanz dürfte mit fünf Pleiten und nur einem Sieg Kopfschmerzen bereiten.

Wenn der Achtplatzierte, FC Gutmadingen II, punktet, dann nur im eigenen Wohnzimmer. So war es zumindest in den bisherigen zwölf Saisonspielen. Auswärts steht die Elf nach sechs Partien noch komplett ohne Zähler da. Zuhause wurden zehn Punkte geholt. Den Auftakt ins neue Pflichtspieljahr die Elf beim TuS Blumberg. Die SG Döggingen/Hausen vor Wald hat aktuell neun Punkte. Damit ist der Klub in der unteren Tabellenregion zu finden und kann im besten Fall noch Siebter werden.

Wenn der TuS Blumberg am Sonntag (15 Uhr) den FC Gutmadingen II empfängt, treffen zwei Negativ-Serien aufeinander. Auch die Blumberger verloren alle sechs Auswärtspartien in der laufenden Spielzeit. Das Ziel des FC Grüningen wird es sein, die rote Laterne abzugeben. Dies dürfte schwer genug werden. Nach elf Partien spricht nicht viel für das Schlusslicht. Die bisherige Bilanz: ein Sieg, zehn Niederlagen und 7:37 Tore.