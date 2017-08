Regionalsport Schwarzwald Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: Titelkampf offener denn je

Vorschau auf die Saison. Bis zu vier Absteiger sind diesmal möglich

Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: Mit der Partie von Bezirksliga-Absteiger SV Hinterzarten gegen den FC Löffingen II wird am Samstag die neue Saison eröffnet. Da nach der Saison die Liga auf 15 Mannschaften reduziert wird, kann es bis zu vier Absteiger geben. Neu in der Liga sind die Bezirksliga-Absteiger Hinterzarten und Grafenhausen sowie die Aufsteiger Eisenbach und Oberbaldingen.

Ein Punkt fehlte dem SV Hinterzarten in der vergangenen Saison zum Klassenerhalt in der Bezirksliga. Nun wollen die Hochschwarzwälder den Betriebsunfall möglichst schnell wieder reparieren und zurück ins Bezirksoberhaus. Zuletzt gelang das Unterfangen in der Saison 2013/14, als sich Hinterzarten nach dem Abstieg in den Aufstiegsspielen wieder für die Bezirksliga qualifizierte, in der die Elf nun drei Spielzeiten beheimatet war. Nicht wenige Trainer der Konkurrenten trauen Hinterzarten dies erneut zu. Mit Kay Ruf hat ein Trainer die Verantwortung übernommen, der schon in der Verbandsliga (Freiburger FC und FC Neustadt) gespielt hat.

Ebenfalls drei Jahre war der SV Grafenhausen zuletzt in der Bezirksliga. Auch diese Elf nimmt mit Trainer Roberto Wenzler einen neuen Anlauf. Zu Beginn warten drei Derbys gegen Gündelwangen, Göschweiler und Neustadt II auf die Wenzler-Elf. Personell ist die Elf um Torjäger Haselbacher weiterhin gut besetzt, sodass auch Grafenhausen bei der Titelvergabe ein gewichtiges Wörtchen mitsprechen wird.

Nach der bärenstarken vergangenen Saison zählt der FC Pfohren zu den Mannschaften, die wieder weit oben erwartet werden. Trainer Dominic Häring dämpft indes etwas die Erwartungen. „Platz drei zu wiederholen, ist verdammt schwer. Ich wäre mit einer Platzierung auf den Rängen drei bis sieben zufrieden. Bei uns verlief die Vorbereitung etwas zäh. Es wäre vermessen, wieder Platz drei auszugeben. Wir wollen die zuletzt guten Eindrücke bestätigen“, ergänzt Häring. Für ihn ist Hinterzarten Titelfavorit Nummer eins. Personell gab es keine Veränderungen in Pfohren, sodass Häring auf eine eingespielte Mannschaft setzen kann. Pfohren beginnt gegen Neustadt II und trifft anschließend auf die Aufsteiger Oberbaldingen und Eisenbach.

Erst nach den ersten zwei, drei Spielen will sich Uwe Müller, Trainer des FC Bräunlingen, zu den Saisonzielen äußern. „Gegenwärtig gibt es noch einige Unwägbarkeiten. Wir sollten spielerisch und taktisch weiterhin zulegen, dann ist wieder eine gute Saison machbar. Wir wollen weit oben angreifen. Ob wir das schaffen, wird sich erst später zeigen“, so Müller. Er rechnet mit einer „extrem ausgeglichenen Liga“, in der fünf, vielleicht sogar sechs Mannschaften eine Titelchance haben. Für Müller zählt auch der SSC Donaueschingen dazu. Bräunlingen hat im Sommer zwei Spieler verloren, aber auch zwei neue hinzugewonnen. Müller will die Aufbauarbeit fortsetzen, an dessen Ende irgendwann der Aufstieg in die Bezirksliga stehen soll.

Ambitionierte Ziele hat auch der FC Bad Dürrheim II. Schon seit einigen Jahren wird in der Kurstadt versucht, die Verbandsliga-Reserve ins Bezirksoberhaus zu bringen. Trainer Dennis Feuerstein hat wieder eine junge Mannschaft formiert, die zuletzt offensiv überzeugte. Die Kurstädter haben für diese Mannschaft eine eigene Elf formiert, die weitgehend ohne Verstärkungen aus der Verbandsliga auskommen wird. Die Dürrheimer starten mit zwei Heimspielen gegen den SSC Donaueschingen und Gündelwangen.

Nach zwei Spielzeiten im Tabellenkeller war der SV Gündelwangen in der vergangenen Runde mit Platz sechs und 46 Punkten eine der großen Überraschungen. Die Gündelwanger haben damit selbst die Messlatte sehr hoch gelegt. In den ersten vier Vorbereitungsspielen gelangen stolze 17 Tore. Es deutet einiges darauf hin, dass die Mannschaft wieder überraschen will. Allerdings startet die Elf von Trainer Nurhan Ardiclic mit dem Handicap von drei Auswärtspartien in Grafenhausen, Bad Dürrheim und Hinterzarten.

Mit dem neuen Trainer Thomas Minzer will der SSC Donaueschingen deutlich weiter oben angreifen. „Wir wollen einen der ersten fünf Plätze“, sagt der Coach. In den ersten drei Testspielen gelangen starke 16 Tore. „Ich bin mit der Vorbereitung weitgehend zufrieden. Allerdings war es auch in den vergangenen Jahren oft so, dass wir eine gute Vorbereitung gespielt haben“, warnt Minzer. Schwer tut sich Minzer, einen Titelfavoriten zu benennen. „Die beiden Bezirksliga-Absteiger sowie Bräunlingen zählen dazu.“

Nach Platz acht in der vergangenen Saison strebt Martin Föhr, Trainer des SV Öfingen, eine ähnliche Platzierung an. „Ich würde uns zwischen den Rängen sechs bis zehn einstufen.“ Am vergangenen Wochenende absolvierte die Elf ein Trainingslager. Da hatte Föhr personell wieder mehr Auswahl, nachdem er zuvor drei Testspiele wegen der Personalnot absagen musste. Aufgestockt wurde der Kader mit einigen Jugendspielern. Ganz vorn erwartet Föhr Bräunlingen, Pfohren und Bad Dürrheim II. „Vielleicht auch Oberbaldingen, die einen sehr schnellen Fußball spielen.“

Als einer der Titelfavoriten galt vor zwölf Monaten der FC Neustadt II. Diesem Anspruch wurde die Elf jedoch vor allem in der zweiten Saisonhälfte nicht gerecht, sodass es gerade noch zu einem einstelligen Tabellenplatz reichte. Weiterhin von Oliver Mahler trainiert, gilt die Elf als sehr spielstark. Viele junge Spieler drängen nach. Neustadt sollte eine deutliche Verbesserung gelingen. Allerdings hat die Elf mit Pfohren, Bräunlingen und Grafenhausen ein ganz schweres Auftaktprogramm. Punktet die Mahler-Elf in den Partien ordentlich, kann das für viel Rückenwind sorgen.

Der FC Hüfingen geht mit dem neuen Trainer Claudio Andreotti in die Saison. Er hat eine junge Mannschaft mit rund 20 Spielern im Kader. „Wir wollen die Runde auf jeden Fall im einstelligen Bereich abschließen. Platz fünf oder sechs sollte bei der Qualität der Mannschaft und dem Potenzial keine unrealistische Zielsetzung sein. Natürlich fehlt uns noch etwas die Erfahrung. Aber wir können das ausgleichen, wenn wir gut in die Saison finden und kein Verletzungspech hinzukommt“, betont Andreotti. Er erwartet Hinterzarten, Grafenhausen, Pfohren und Bräunlingen weit oben.

Seit acht Spielzeiten ist der FC Lenzkirch nicht mehr von den zweistelligen Tabellenplätzen weggekommen. Nur zu gern möchte Trainer Zejlko Cosic es diesmal schaffen. Dazu sollte die Elf zwei gleich starke Halbserien spielen. Hier gab es zuletzt (24 und 13 Punkte) eine deutliche Diskrepanz. In den Testspielen gelang unter anderem ein 4:1-Erfolg gegen Neukirch.

Auf Torjäger Ivan Tominc setzt der SV Göschweiler im dritten Jahr in Folge in der Liga. Allerdings sollte auch die Abwehr sattelfester werden, die in der vergangenen Runde 68 Tore kassierte. Einmal mehr zählt in Göschweiler allein der Klassenerhalt. Mit Bräunlingen, Grafenhausen, Hinterzarten und Bad Dürrheim hat die Mannschaft ein ganz schweres Auftaktprogramm. Da wiegt jeder Punkt besonders schwer.

Schon in guter Form scheint der FV Möhringen zu sein. In vier Testspielen schoss die Elf 23 Tore. Platz 13 stellte zuletzt keinen in Möhringen zufrieden. Schließlich klopfte die Mannschaft im Sommer 2015 in den Aufstiegsspielen an die Tür zur Bezirksliga. Diesmal will Möhringen nicht wieder lange um den Ligaerhalt zittern und strebt einen einstelligen Tabellenplatz an. Möhringen startet mit zwei Spielen gegen Oberbaldingen und Eisenbach in die Saison.

Bis in die Nachspielzeit der vergangenen Saison musste der FC Löffingen II um den Klassenerhalt zittern. Erst dank des Erfolgs gegen Unterkirnach in den zwei Relegationsspielen setzte sich die Landesliga-Reserve durch und blieb in der Liga. Diesmal wollen sich die Löffinger mit dem neuen Trainer Stefan Löffler frühzeitiger aller Sorgen entledigen. Da wohl auch weiterhin Spieler aus dem Landesliga-Kader abgestellt werden, strebt die Mannschaft in ihrer zweiten Saison in der Liga eine deutlich bessere Platzierung an.

Nach zwei Jahren in der Kreisliga B versucht sich der SV Eisenbach wieder in der Liga zu etablieren. In der Vorbereitung gelangen der Elf von Trainer Mario Heinrich einige beachtliche Ergebnisse. Dennoch zählt in Eisenbach zunächst nur der Klassenerhalt, was vor allem dem vermehrten Abstieg geschuldet ist. Abzuwarten bleibt, wie die Elf die deutlich höhere Zahl an Pflichtspielen verdaut.

Souverän sicherte sich der TuS Oberbaldingen die Meisterschaft in der Kreisliga B. Nun will sich die Mannschaft eine Etage höher etablieren. „Wenn es keine Abgänge gibt, ist für uns eine Platzierung in der ersten Tabellenhälfte machbar. Wir haben wieder drei A-Jugendliche hinzubekommen und wollen für die Zukunft etwas aufbauen“, sagt Trainer Bernhard Stern. Oberbaldingen beginnt gegen Möhringen und Pfohren. Aktuell sieht Stern seine Elf „im Plan“. Titelfavoriten sind für ihn Pfohren, Bräunlingen und die beiden Bezirksliga-Absteiger. Aufhorchen ließ Oberbaldingen mit einem 3:1-Testspielsieg gegen Marbach.