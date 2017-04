Regionalsport Schwarzwald Fußball-Kreisliga A 2: DJK Donaueschingen II erobert Platz eins

23. Spieltag in der Fußball-Kreisliga A, Staffel 2. Pfohren jetzt Dritter. Mundelfingen darf hoffen

Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: (ms) SV St. Märgen – SV Mundelfingen 2:3 (0:2). Nachdem die Gäste durch Marian Jerg und Kai Harnest früh mit 2:0 führten, kämpfte sich St. Märgen in Unterzahl zurück. Nach dem späten Ausgleich schlug Marian Jerg in Minute 94 nochmals zu. Tore: 0:1 (17.) Jerg, 0:2 (26.) Harnest, 1:2 (76.) Steve Gerhardt, 2:2 (90.+3) Marco Faller, 2:3 (90.+4) Jerg. ZS: 90. SR: Silas Haselberger (Brigachtal). Rot: St. Märgen (74.).

SV Öfingen – FC Hüfingen 6:0 (3:0). Mit hoher Effektivität bestrafte Öfingen die vielen ausgelassenen Chancen der Gäste. Das Spiel war ausgeglichener als das Ergebnis. Hüfingen vergab beim Stand von 4:0 einen Elfmeter. Tore: 1:0 (30.) Sascha Wenzler, 2:0 (35.) Dominik Wölfle, 3:0 (43.) Markus Wenzler, 4:0 (49.) Sascha Wenzler, 5:0 (61.) Sascha Wenzler, 6:0 (69.) Wölfle. ZS: 50. SR: Bernd Kaiser (Königsfeld).

FC Bräunlingen – DJK Donaueschingen II 0:2 (0:1). Nach fünf Minuten vergab Kai Albicker frei vor dem Tor die große Chance zur frühen Bräunlinger Führung. Danach kam die DJK mit einer umstrittenen Elfmeterentscheidung durch Marius Gerold zum 1:0. In Hälfte zwei vergab der Gastgeber gute Chancen, ehe Fabian Schedler in Überzahl mit einem Schuss in den Winkel den glücklichen Auswärtssieg klarmachte. Tore: 0:1 (19.) Gerold (FE), 0:2 (71.) Schedler. ZS: 150. SR: Philipp Eschle (Gütenbach). Rot: FCB (69.).

SV Göschweiler – FC Lenzkirch 0:3 (0:2). Mit einem Doppelschlag vor der Pause legte der Gast vor. Tim Rüdiger köpfte ein, Julian Veit erhöhte im Anschluss an eine Notbremse zum 2:0. In Hälfte zwei verwaltete Lenzkirch das Ergebnis, Veit besorgte den Endstand. Tore: 0:1 (36.) Rüdiger, 0:2 (38.) Veit, 0:3 (63.) Veit. ZS: 80. SR: Michael Fischer (Friedenweiler). Rot: SVG (38.).

FC Löffingen II – FC Bad Dürrheim II 0:4 (0:1). In Hälfte eins schloss Alexander Feucht einen Spielzug zum 0:1 ab. Nach der Pause schwächte sich der Gastgeber mit einem Platzverweis selbst. Danach hatte Bad Dürrheim leichtes Spiel. Feucht traf doppelt. Tore: 0:1 (31.) Feucht, 0:2 (78.) Joel Labriola, 0:3 (82.) Frank Affo, 0:4 (89.) Feucht. ZS: 120. SR: Ralph Hettich (St. Peter).

FV Möhringen – SV Gündelwangen 1:2 (1:1). Die Gäste gingen durch Benjamin Kaiser früh in Führung. Torjäger Stephan Paulsen glich nach 24 Minuten aus. In der zweiten Hälfte gab es Chancen auf beiden Seiten. Gündelwangen hatte mit dem 2:1 von Kevin Lücke das glücklichere Ende auf seiner Seite. Tore: 0:1 (5.) Kaiser, 1:1 (24.) Paulsen, 1:2 (88.) Lücke. ZS: 70. SR: Markus Clajus (Donaueschingen).

SG Riedöschingen/Hondingen – FC Pfohren 1:3 (1:1). Die SG dominierte die erste Hälfte. Björn Werhan traf nach Vorlage von Tim Heine zum 1:0. Kurz vor der Pause kam Pfohren durch ein strittiges Tor von Julian Sumser zum Ausgleich. Danach hat die SG komplett den Faden verloren und ließ sich zweimal auskontern. Tore: 1:0 (18.) Werhan, 1:1 (44.) Sumser, 1:2 (81.) Marius Wiehl, 1:3 (83.) Wiehl. ZS: 250. SR: Wolfgang Braun (Löffingen).

Das Spiel SSC Donaueschingen – FC Neustadt II ist ausgefallen. Neustadt sagte wegen Spielermangels ab.