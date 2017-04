Regionalsport Schwarzwald Fußball-Kreisliga A 1: Marbach darf Sekt kalt stellen

Spitzenreiter gewinnt am 23. Spieltag gegen Verfolger Hajduk Villingen mit 1:0 Toren

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: DJK Villingen II – FC Gütenbach 4:2 (3:1). Dreierpack von Leon Ratzer: Dank dreier Tore von Villingens Ratzer lag die DJK zur Pause deutlich vorn. Nach dem Seitenwechsel kam der Gast zwar nochmal ran, verlor aber nach 90 Minuten nicht unverdient. Tore: 1:0 (7.) Ratzer, 2:0 (14.) Ratzer, 2:1 (16. ET) Niklas Braun, 3:1 (42.) Ratzer, 3:2 (54. FE) Daniel Tesch, 4:2 (72.) Christian Neininger. ZS: 55. SR: Wolfgang Braun (Unadingen).

FC Kappel – SG Buchenberg/Neuhausen 3:2 (2:2). Innerhalb von fünf Minuten fielen in Kappel vier Tore. Marius Süß drückte einen Pass über die Linie, Dionysios Stogiannidis antwortete prompt. Einen direkten Freistoß von Martin Geppert konterte Stogiannidis per Elfmeter. In Hälfte zwei gab es Chancen auf beiden Seiten. Geppert erzielte mit einem Schuss aus 18 Metern das Siegtor. Tore: 1:0 (19.) Süß, 1:1 (23.) Stogiannidis, 2:1 (24.) Geppert, 2:2 (25.) Stogiannidis, 3:2 (51.) Geppert. ZS: 120. SR: Uwe Freigang (St. Georgen).

SV Rietheim – Spfr. Neukirch 2:2 (1:2). Auf die frühe Rietheimer Führung von Manuel Geiger antwortete Manuel Ganter zum 1:1. Kurz vor der Pause legte Koray Yildiz für die Sportfreunde vor. In der ausgeglichenen zweiten Hälfte erzielte Markus Neumann den verdienten Ausgleich. Tore: 1:0 (6.) Geiger, 1:1 (16.) Ganter, 1:2 (44.) Yildiz, 2:2 (69.) Neumann. ZS: 100. SR: Sasa Matosevic (Schwenningen).

FC Weilersbach – FC Peterzell 2:1 (2:1). Weilersbach musste mit Feldspieler Mike Köhler im Tor spielen, da sich der Stammkeeper verletzte. Gäste-Stürmer Dennis Haas wurde bereits nach fünf Minuten mit einem langen Ball bedient und erzielte das 1:0. Mit einem Doppelschlag nach einer halben Stunde drehten die Hausherren das Spiel. In Hälfte zwei ließen beide Teams gute Chancen aus, Mike Köhler rettete sogar noch den Heimsieg. Tore: 0:1 (5.) Haas, 1:1 (31.) Tolga Sözer (FE), 2:1 (33.) Sinan Kurban. ZS: 80. SR: Wolfgang Zimmer (Schwenningen).

FC Königsfeld II – VfB Villingen 1:2 (1:1). In einer ausgeglichenen Begegnung gewann der VfB am Ende nicht unverdient. Tore: 0:1 (35.) Steffen Restle, 1:1 (43.) Dennis Münch, 1:2 (66.) Enis Beyleroglu. ZS: 60. SR: Niggemeier (Villingen). Bes. Vork.: Gelb-Rot (89.) Florian Bukowski, Königsfeld II.

FV Marbach – NK Hajduk Villingen 1:0 (0:0). Zwei technisch starke Teams sorgten für hohes Niveau. In Hälfte eins hatte Marbach zwei Großchancen. Nach der Pause vergab Hajduk zwei Hochkaräter. Beide Teams spielten sehr diszipliniert. Es war eine taktisch geprägte Partie, die auf ein gerechtes 0:0 hinauslief. Der Lucky Punch folgte nach 89 Minuten: Luis Kohlermann per Seitfallzieher sorgte für den Marbacher Siegtreffer. Es war ein Tor aus der Kategorie „Tor des Monats“. Tor: 1:0 (89.) Kohlermann. ZS: 300. SR: Pacher (Donaueschingen).

FC Fischbach – FC Triberg 0:5 (0:3). Triberg siegte deutlich. Nach dem Platzverweis kam Fischbach unter die Räder. Tore: 0:1 (28.) Pascal Dold, 0:2 (32.) Marc Wunsch, 0:3 (45. FE) Coskun Öztürk, 0:4 (74.) Florian Qorraj, 0:5 (75.) Qorraj. SR: Günter (Aichhalden). Bes. Vork.: Rot (45.) Fischbach.

FC Unterkirnach – FC Tannheim 0:2 (0:1). Ferdinand Schmid erzielte nach 13 Minuten die verdiente Gäste-Führung. In der Folge kontrollierte Tannheim die Partie und legte in Person von Matthaeus Jucha in der Schlussphase mit einer schönen Kombination nach. Tore: 0:1 (13.) Schmid, 0:2 (78.) Jucha. ZS: 90. SR: Florian Kienzler (Gütenbach).