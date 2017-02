Fußball: Klare Mehrheit für Reform der Kreisligen

Staffeltag in Geisingen: Dramatischer Personalmangel bei den Schiedsrichtern. Bezirkspokal wird aufgewertet

Fußball: Beim Staffeltag des Bezirksfußballausschusses für die Bezirksliga, sämtliche Damenligen sowie die Kreisliga B, Staffel 4, zog Bezirksvorsitzender Bruno Kayan im Vereinsheim des SV Geisingen eine unterschiedliche Bilanz. Nach den vorherigen Tagungen der verschiedenen Kreisligen wurde die Reform zur Stärkung der drei Kreisligen B sowie eine Reduzierung der beiden Kreisligen A1 und A2 mit großer Mehrheit beschlossen.

Für den durch Krankheit verhinderten Bezirksliga-Staffelleiter Franz-Josef Grüninger informierte Bruno Kayan über die aktuelle Lage. Bei lediglich zwei Spielausfällen gab es in der Bezirksliga so gut wie keine Probleme. Für die Saison 17/18 wurde das Eröffnungsspiel auf Freitag, 18. August, festgelegt. Dieser Saisoneinstieg kann inzwischen auf ein großes Zuschauerinteresse bauen. Für diesen Auftakt können sich die Vereine bewerben.

Die beschlossene Reform der Kreisligen, bei der sich an den drei Staffeltagen eine große Mehrheit für die vorgeschlagene Stärkung der drei B-Klassen entschied, wird in zwei Schritten nach der Saison 2017/18 umgesetzt. Zur Saison 2018/19 werden die beiden Kreisligen A von 16 auf 15 Mannschaften reduziert. Es kann höchstens vier Absteiger geben. Die zweite Abstufung auf künftig jeweils nur noch 14 Mannschaften erfolgt zur Saison 2019/2020. Mit dieser Entscheidung sollen die drei B-Klassen auf 36 Teams mit jeweils 12 Mannschaften gestärkt werden. Neben sportlichen Gründen spielen hier wirtschaftliche Faktoren eine Rolle.

Für den Damenfußball zog Abteilungsleiter Holger Rhode eine positive Bilanz. In der Bezirksliga, den beiden Kreisligen sowie in der Kleinfeldstaffel tauchten nur wenige Probleme auf. Sorgen bereitet die Futsal-Runde in der Winterpause. Mangels Interesse musste diese Hallenmeisterschaft abgesagt werden. Bei den Herren registrierte Rudi Kleiser eine zufriedenstellende Resonanz. Im Feld der sechs Mannschaften setzte sich der FC Brigachtal vor Neukirch durch. Nach der Qualifikation für die südbadischen Meisterschaften bestritten diese beiden Teams auch dort das Finale. „In Zukunft hoffen wir hier noch auf mehr Resonanz“, setzt Rudi Kleiser auf diesen technisch anspruchsvollen Hallenfußball. Das Ziel sind zehn Mannschaften.

Ein ungelöstes Problem ist der Mangel an Schiedsrichtern. Es wird immer schwieriger, Nachwuchs zu gewinnen.„Dies geht klar zu Lasten des Jugend- und Frauenfußball. Hier müssen immer mehr Spiele selbst geleitet werden,“ sagte Bruno Kayan. Mit der Aufhebung der Altersgrenze sowie dem Angebot, dass ehemalige Schiedsrichter wieder reaktiviert werden können, hofft man auf kurzfristige Besserung. Nur noch 20 Pflichteinsätze pro Saison sind eine weitere Maßnahme, um das Amt des Schiedsrichter attraktiver zu gestalten. Zurzeit fehlen im Bezirk Schwarzwald bereits 85 Schiedsrichter.

Der Bezirksvorsitzende Bruno Kayan sieht den Fußball im Schwarzwald aber insgesamt gut aufgestellt. Der Jugendbezirkstag 2017 findet am Freitag, 14. Juli, in Blumberg statt. Der Bezirkstag geht am Samstag, 15. Juli, in Rietheim über die Bühne.

Bezirkspokal wird aufgewertet

Mit einer Verlängerung der Partnerschaft und einer Erhöhung der Preisgelder wird der Rothaus-Bezirkspokal weiter aufgewertet. Kayan hofft, dass in Zukunft noch mehr Mannschaften teilnehmen. Die Viertelfinalspiele sind auf 12. und 13. April terminiert. Die Halbfinals finden am 15. oder 16. Mai statt. Der Finalort wird je nach regionaler Vertretung der beiden Endspielteilnehmer bestimmt. Das Finale inklusive der Damen ist auf Donnerstag, 15. Juni, angesetzt.

Im Viertelfinale stehen sich folgende Qualifikanten gegenüber: SV Grafenhausen – SV Geisingen, FC Bernau – FC Weiler, FC Dauchingen – SpFr. Neukirch, SV Obereschach – FC Tennenbronn. Die beiden Halbfinals der Damen werden am 10. Mai ausgespielt. Hier stehen sich der FV Tennenbronn gegen den FC Triberg sowie der FC Pfohren gegen die SG Reiselfingen/Dittishausen gegenüber.