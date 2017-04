Regionalsport Schwarzwald Fußball-Bezirkspokal: Acht Teams wollen ins Halbfinale

Spiele am Mittwochabend

Fußball-Bezirkspokal, Viertelfinale: (kat) Acht Mannschaften peilen am Mittwochabend das Halbfinale im Bezirkspokal an. Dabei kommt es zweimal zum Duell der Bezirksligisten.

SV Obereschach – FV Tennenbronn (19 Uhr) – Bezirksliga-Spitzenreiter SV Obereschach träumt insgeheim sicherlich vom Double in dieser Saison mit Meisterschaft und Pokalsieg. Allerdings sind die Gäste aus Tennenbronn wahre Pokal-Experten. Nachdem das Team von Trainer Winfried Hermes bereits 2015 und 2016 den Bezirkspokal gewonnen hatte, könnte den Tennenbronnern in diesem Jahr der Hattrick gelingen.

SV Grafenhausen – SV Geisingen (19 Uhr) – Zwei Bezirksligisten, die nach der Winterpause in der Liga bereits einige überzeugende Vorstellungen ablieferten. Die Gäste aus Geisingen gehen als Favorit in die Begegnung. Allerdings ist den Grafenhausenern mit dem Heimvorteil im Rücken einiges zuzutrauen. Kurioserweise stehen sich beide Mannschaften, drei Tage später, am Ostersamstag, im Punktspiel an gleicher Stelle erneut gegenüber.

FC Dauchingen – Spfr. Neukirch (19 Uhr) – In diesem Duell sind die Rollen klar verteilt. Alles andere als ein Heimsieg des Tabellenfünften der Bezirksliga gegen den 13. der Kreisliga A wäre eine Überraschung. Während sich die Dauchinger zuletzt mit einem Liga-Sieg bei der SG Riedböhringen/Fützen in starker Form zeigten, enttäuschten die Neukircher am vergangenen Sonntag bei der Heimniederlage gegen Weilersbach.

FC Bernau – FC Weiler (19.30 Uhr) – Im vierten Viertelfinale treffen zwei B-Ligisten aufeinander. Zumindest von der Papierform her haben die Bernauer die besseren Karten. Auf heimischem Platz will der Tabellenzweite der Staffel 3 gegen den Siebten der Staffel 1 die große Chance nutzen, um ins Halbfinale einzuziehen.