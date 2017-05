Regionalsport Schwarzwald Fußball-Bezirksliga: Top-Teams bleiben ohne Sieg

27. Spieltag: Gleichauf gelingt Hattrick in 13 Minuten

Fußball-Bezirksliga: FC Dauchingen – SV Obereschach 0:0 (0:0). Eine Nullnummer der besseren Art bekamen die rund 160 Zuschauer in Dauchingen zu sehen. Von Beginn an war die Partie hochklassig. Beide Teams begegneten sich auf Augenhöhe. Obereschach war die spielerisch bessere Mannschaft, doch Dauchingen ließ Top-Gelegenheiten liegen. Aaron Vossler vom FC Dauchingen lief zweimal allein auf den Gäste-Schlussmann zu, der allerdings zur Stelle war. In Minute 80 machte Dauchingens Keeper Johannes Gluns eine SVO-Chance per Fußparade zunichte. Die Punkteteilung ging in Ordnung. ZS: 160. SR: Benjamin Butz (Rottweil).

FC Hochemmingen – SV Hinterzarten 5:3 (3:0). In Hälfte eins spielte der Gastgeber überwiegend mit angezogener Handbremse. Durch einen Doppelschlag schraubte der FC Hochemmingen das Ergebnis noch vor der Pause in die Höhe. In dieser Phase der Begegnung zeigte sich das Heimteam sehr effektiv vor dem gegnerischen Tor. Somit war die Partie bereits zur Halbzeit so gut wie entschieden. Wegen einer schweren Sprunggelenks-Verletzung des Hochemmingers Christian Romer (50.) wurde das Spiel für kurze Zeit unterbrochen. Es besteht der Verdacht auf Knöchelbruch. Sportlich ging es dann mit dem Anschlusstreffer der Gäste weiter. Mit dem direkten Gegenschlag zum 4:1 schlugen die Hausherren jedoch umgehend zurück. Weil die Konzentration gegen Ende nachließ, kam Hinterzarten noch auf 5:3 heran. Tore: 1:0 (24.) Markus Romer, 2:0 (41.) Julian Künstler, 3:0 (43.) Romer, 3:1 (65.) Jens Schuler, 4:1 (67.) Pascal Heinig, 5:1 (70.) Künstler, 5:2 (88.) Julian Eckert, 5:3 (90.) Jona Schuler. ZS: 100. SR: Uwe Freigang (St. Georgen).

FC Pfaffenweiler – FC Königsfeld 3:2 (1:1). Pfaffenweiler erwischte einen guten Start. Der Lohn war das 1:0 durch Stefan Link. Königsfeld fand zunehmend besser in die Partie. Nach dem Ausgleich dominierten die Gäste das Spielgeschehen und agierten agiler. Der Pfaffenweiler Torhüter bugsierte den Ball in Minute 52 unglücklich ins eigene Gehäuse, wodurch die Königsfelder in Führung lagen. Vom Punkt aus traf später Florian Herbst zum 2:2. Kurz darauf kam der FCK zu einer Topchance (72.), die Pfaffenweiler auf der Linie entschärfte. Auf der Gegenseite sorgte Felix Ohlhauser für die Führung des Gastgebers. Das Auswärtsteam drückte, doch Pfaffenweiler verwaltete die Führung clever. Das 3:2 war letztendlich nicht unverdient, da die Heimmannschaft auch nach dem zwischenzeitlichen Rückstand nie den Kopf hängen ließ. Tore: 1:0 (13.) Link, 1:1 (32.) Kevin Weißer, 1:2 (52. ET) Dennis Michalec, 2:2 (68. FE) Herbst, 3:2 (81.) Ohlhauser. ZS: 160. SR: Patrick Schaffart (Stockach).

SV Grafenhausen – FV Tennenbronn 1:3 (1:2). Grafenhausen ging nach 25 Minuten durch Torjäger Florian Haselbacher in Führung. Weil Tennenbronn nach dem Rückstand den eigenen Offensivdruck erhöhte, drehten sie die Begegnung noch vor dem Seitenwechsel zu einer 2:1-Führung. Das Ligaschlusslicht kam zwar danach zu guten Möglichkeiten, doch der Tennenbronner Keeper Pascal Wegner hielt stark. Insgesamt war der Auswärtssieg verdient. Tore: 1:0 (25.) Haselbacher, 1:1 (37.) Ramon Haas, 1:2 (43.) Manuel Hilser, 1:3 (67.) Hilser. ZS: 100. SR: Frank Faller (Hölzlebruck).

SV Überauchen – SG Riedböhringen/Fützen 1:6 (0:1). Aufgrund des Regens verzögerte sich der Anstoß um einige Zeit. Halbzeit eins verlief ausgeglichen. Nach zwei Minuten schoss SVÜ-Angreifer Marc Albrecht knapp über das Tor. In Minute acht setzte Teamkollege Patrick Drzyzga zu hoch an. Auch die SG hatte in der Anfangsphase gute Chancen (10./12.), die der gegnerische Torwart parierte. Überauchen machte nach dem 0:3 in der Abwehr auf, um offensiv mehr Druck zu entwickeln. Die Umstellung ging jedoch nicht auf, da der Gast durch Konter zu weiteren Torerfolgen kam. Philipp Gleichauf schnürte in den letzten 20 Minuten einen Hattrick. Tore: 0:1 (30.) Nico Meister, 0:2 (56.) Abdullah Cakmak, 0:3 (63.) Torsten Rendler, 1:3 (67.) Pascal Hoch, 1:4 (70.) Gleichauf, 1:5 (76.) Gleichauf, 1:6 (83.) Gleichauf. ZS: 80. SR: Daniel Dosch (Aldingen).

SV TuS Immendingen – SV Geisingen 4:2 (3:1). Nach 45 Minuten stand eine gerechte Führung der Immendinger. Die Geisinger starteten gut in die zweite Halbzeit und machten Druck. Das Heimteam fand allerdings eine gute Antwort auf verbesserte Geisinger, sodass mit dem 4:2 kurz vor dem Abpfiff der Deckel auf der Partie drauf war. Es war ein verdienter „Dreier“ der Immendinger. Tore: 0:1 (7.) Simon Federle, 1:1 (19.) Dennis Martin, 2:1 (25.) Marcel Winkler, 3:1 (37.) Atila Yüce, 3:2 (50. FE) Ivan Brozovic, 4:2 (89.) Albert Rau. ZS: 350. SR: Samuel Kalmbach (Villingen). Bes. Vork.: Gelb-Rot (70.) Federle, Königsfeld.

FC Schönwald – SV Hölzlebruck 2:2 (1:2). Drei Elfmeter: Schönwald gelang der Start nach Maß. Aus elf Metern stellte Christian Allgaier auf 1:0. Danach war Hölzlebruck überlegen. Kurz nach dem Rückstand wendete sich das Blatt und der Gast führte nach etwas mehr als einer Viertelstunde mit 2:1. Später hatte Hölzlebruck gar die Möglichkeit zum 3:1, doch ein Schuss landete am Pfosten. Durch einen zweifelhaften Elfmeter kam wiederum Allgaier zum 2:2. Nun hätte sogar Schönwald in Führung gehen können, doch eine aussichtsreiche Chance wurde ausgelassen. In der Folge hatten beide Teams weitere gute Abschlüsse. Unter anderem traf Hölzlebruck die Latte. Das Remis war gerecht. Tore: 1:0 (8. FE) Allgaier, 1:1 (13.) Alexander Winter, 1:2 (17. FE) Winter, 2:2 (66. FE) Allgaier. ZS: 130. SR: Fabian Langenbacher (Wolterdingen).