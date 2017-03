Furtwanger Derbysieg

Landesligist DJK Donaueschingen unterliegt mit 0:3 Toren. Furtwangens Patrick Eschle mit Mittelfußbruch raus

Fußball-Landesliga: FC 07 Furtwangen – DJK Donaueschingen 3:0 (0:0). (wd) Furtwangen startete mit einem großen Willen in die Partie. So lenkte Vesenmayer (3.) einen Furtwanger Freistoß über die Latte. Donaueschingen versuchte es mit einer Kontertaktik.

Nach zehn Minuten musste der Furtwanger Eschle verletzt, ohne Einwirkung eines Gegenspielers, vom Platz. Später stellte sich ein Bruch des Mittelfußes heraus. Die erste Donaueschinger Chance durch Köpfler (15.) ging über das Tor. Danach verflachte die Partie. Die Donaueschinger Schorpp mit einem Freistoß sowie Ohnmacht hatten kein Abschlussglück. Ebenso wenig wie der Furtwanger Kaltenbach.

Halbzeit zwei begann mit einem Paukenschlag. Schmitz lupfte den ball über Vesenmayer zum 1:0 ins Netz. Die DJK agierte sofort offensiver, doch die Furtwanger Defensive stand sehr gut. Nur drei Minuten nach der Führung gelang Willmann das 2:0. Er nahm einen Pass von Geiger auf und knallte den Ball in den Torwinkel.

Es folgte die Zeit des Furtwanger Torhüters Wehrle, der seine Mannschaft mit Glanzparaden im Spiel hielt. Er parierte im Eins-gegen-Eins gegen Köpfler und gegen Schorpp (57.), der es mit einem Freistoß versucht hatte. Auch gegen Sauter (65.) parierte Wehrle glänzend. Dazwischen kam Furtwangen zu Möglichkeiten. Meier (60.) scheiterte an Vesenmayer, der ebenfalls eine Glanzparade zeigte. Kaltenbach (69.) hatte mit einem Kopfball kein Abschlussglück. Meier (71.), von Fichter schön freigespielt, zielte über das leere Tor.

Eine Minute später machte es Meier besser. Nach Pass von Kaltenbach zog er davon, umspielte den heraus stürzenden Torhüter und schob zum 3:0 ein. Die Gäste versuchten nun alles, doch die Furtwanger Abwehr ließ nichts anbrennen und sicherte den Sieg. Furtwangen gelang damit die Revanche für die Hinspielniederlage. Tore: 1:0 (47.) Schmitz, 2:0 (50.) Willmann, 3:0 (74.) Meier; ZS: 200. SR: Auer (Konstanz)

FC Furtwangen: Wehrle, Stumpp (89. Renner), Staudt, Schmitz, Ambs, Hermann, Eschle (10. Willmann), Fichter, Meier (88. Vollmer), Kaltenbach, Geiger.

DJK Donaueschingen: Vesenmayer, F. Kleinhans, Ohnmacht, Schorpp, Albicker, Ganter, Köpfler (77. Limberger), Erndle, Cakici (67. Schneider), Sauter, Heitzmann.

Trainerstimmen

Christian Leda (DJK): "Wir wollten die langen Bälle auf Meier verhindern, was uns in der ersten Halbzeit gut gelungen ist. Nach dem 0:1-Rückstand sind wir in gute Konter gelaufen. Hätten wir in dieser Phase den Anschluss erzielt, wäre das Spiel vielleicht anders verlaufen."

Markus Knackmuß (Furtwangen): "Wir hatten uns viel vorgenommen. Alle Spieler waren schon vor dem Anpfiff motiviert. Lukas Schmitz hat eine tolle Partie geliefert. Unser Torhüter hat uns mit Glanzparaden nach dem 2:0 im Spiel gehalten. Es war eine tolle Mannschaftsleistung."