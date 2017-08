Furtwangen verpatzt Heimauftakt

Landesligist unterliegt gegen Salem mit 0:2 Toren. Gastgeber enttäuscht seine Zuschauer

Fußball-Landesliga: FC 07 Furtwangen – FC RW Salem 0:2 (0:1). (wd) Nach der etwas unglücklichen Niederlage des FC 07 in Dettingen-Dingelsdorf, wollten die Bregtäler den ersten Sieg, doch aus diesem Vorhaben wurde nichts. Die Gastgeber mussten auf sieben Spieler urlaubsbedingt verzichten. Nach fünf Minuten verletzte sich Johannes Stumpp so schwer, das er humpelnd vom Platz musste und wohl mehrere Wochen ausfällt.

Furtwangen begann nervös, doch Florian Kaltenbach (12.) hatte die Möglichkeit zur Führung. Er scheiterte aus fünf Metern am Torhüter. Nur 60 Sekunden später trafen die Gäste. Nach einer zu kurzen Abwehr nahm Ramos den Ball an der Strafraumlinie mit dem Rücken zum Tor volley. Der Ball landete über dem verdutzten Torhüter Wehrle im Toreck.

Von Furtwangen wurde nun mehr erwartet, aber weit gefehlt. Die Gäste blieben gefährlich und waren zu diesem Zeitpunkt die bessere Mannschaft. In Minute 17 wehrte die Furtwanger Abwehr einen Schuss des agilen Beck gerade noch zur Ecke ab. Drei Minuten später scheiterte der gleiche Spieler aus 12 Metern an Torhüter Wehrle. Es dauerte bis zur 32. Minute, ehe der eingewechselte Heine einen gefährlichen Schuss auf das gegnerische Tor abgab. Der Ball ging am Kasten vorbei. Kurz vor der Pause rettete Spielertrainer Knackmuß nach einem Kopfball von Beck auf der Linie.

Nach dem Seitenwechsel erwarteten die Zuschauer einen kämpferischen Gastgeber, doch blieben die Angriffe weiter nur Stückwerk. In Minute 58 fiel die Vorentscheidung. Der Salemer Sabino, spielte 20 Meter vor dem Tor drei Furtwanger Abwehrspieler aus und stand plötzlich alleine vor Torhüter Wehrle. Er schloss die Aktion mit einem Schuss in die untere Torecke zum 0:2 ab. Die Gäste blieben weiter gefährlich und die wenigen Angriffe der Furtwanger wurden frühzeitig abgefangen. Gästestürmer Notheis (76.) scheiterte mit einem Freistoß am guten Torhüter der Gastgeber und auf der Gegenseite vergab der Furtwanger Geiger.

Die Zuschauer verließen enttäuscht das Bregstadion und waren sich einig, dass die Furtwanger in der Verfassung eine schwere Saison vor sich haben. In den kommenden Spielen muss eine bessere Leistung her. Bereits am Freitag geht es zum Lokalrivalen Schonach. Tore: 0:1 (13.) Antonio Ramos, 0:2 (58.) Pasquale Sabino; ZS: 100; SR: Stefan Mera-Linz (Schopfheim)

FC 07 Furtwangen: Wehrle, Eschle, Ambs, Knackmuß, H. Holzapfel (65. Vollmer), J. Ringwald, Willmann, J. Stumpp (6. Heine/ 65. Renner), Meier, Kaltenbach, Geiger.