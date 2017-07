Regionalsport Schwarzwald Furtwangen reichen 100 Sekunden zum Sieg

FV Tennenbronn unterliegt in der Qualifikation mit 1:3. Alle vier Tore in der Schlussviertelstunde

Fußball, südbadischer Pokal, Qualifikation: FV Tennenbronn – FC 07 Furtwangen 1:3 (0:0). Das Spiel fand ein kurioses Ende. Tennenbronn verspielte in der Schlussphase eine Führung und kassierte drei Gegentore binnen weniger Sekunden. Furtwangen spielt nun in der ersten Runde gegen den SV Geisingen.

Beide Teams begannen offensiv. Jan Meier (11.) eröffnete mit einem Schuss für die Gäste. Eine Minute später legte Benjamin Moosmann für Markus Broghammer auf, der aus zehn Meter verzog. Furtwangens Kapitän Patrick Staudt (17.) verfehlte mit einem direkten Freistoß knapp das Ziel, ebenso wie Florian Kaltenbach (23.) aus kurzer Distanz. Tennenbronns beste Möglichkeit vergab Broghammer. Nach Vorarbeit von Benjamin Kimmich traf er die Querlatte (35.). Nur Sekunden später verhinderte Gäste-Keeper Christoph Wehrle gegen Patrick Hilpert den Rückstand.

In der zweiten Hälfte zog ein Gewitter auf. Blitz und Donner zwangen Schiedsrichter Tobias Doering um 18.45 Uhr nach neun Minuten Spielzeit zur Unterbrechung. Beide Teams harrten für 15 Minuten in der Kabine, ehe es um 19 Uhr weiterging. Eine dicke Chance zum 1:0 verpasste nach flacher Hereingabe von Moosmann Hilpert (68.). Furtwangen blieb derweil in der Offensive harmlos. Hilpert (77.(78.) scheiterte für Tennenbronn zweimal. Beim zweiten Mal rettete Wehrle rettete per Fussabwehr zur Ecke (78.). Aus dem Eckball von Oliver Hilser resultierte das 1:0 durch Florian Borho. Der Joker war gerade eingewechselt worden und traf mit dem Hinterkopf ins lange Eck.

Die Freude wehrte jedoch nicht lange: Nach einem Missverständnis zwischen Pascal Wegner und Timo Roth sagte Meier Danke und schob zum 1:1 ein. Und es kam noch bitterer: Keine 42 Sekunden nach Wiederanpfiff traf Jens Fichter zum 1:2. Wieder nur 47 Sekunden später erzielte Kaltenbach das 1:3. Drei Gästetore innerhalb von rekordverdächtigen 100 Sekunden. Tor: 1:0 Borho (76), 1:1 Meier (80.), 1:2 Fichter (80.), 1:3 Kaltenbach (81.); ZS: 300; SR: Tobias Doering (Klengen).

FV Tennenbronn: Wegner, F. Fleig, B. Moosmann, Roth, Bastianen, J. Fleig, (86. Ernst), R. Hass, Kimmich (65. Lehmann), O. Hilser (88. P. Haas), Hilpert (79. Borho).

FC Furtwangen: Wehrle, Ambs, Staudt, Schmitz, H. Holzapfel (71. Eschle), Fichter, Willmann, Ringwald, Meier (90. S. Holzapfel), Kaltenbach (86. Markon), Geiger

Trainerstimmen:

Carmine Italiano (FVT): "Bis auf die letzten zehn Minuten bin ich sehr zufrieden. Es fehlt noch an einigen Dingen, aber wir standen taktisch diszipliniert und mein Plan ging fast auf."

Markus Knackmuß (FCF): "Der Sieg ist verdient. Gegen Tennenbronn ist es immer schwer, aber mir hat gefallen, wie wir uns präsentiert haben."