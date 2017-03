Furtwangen auf der Überholspur

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Fußball-Landesliga: SC Konstanz-Wollmatingen – FC 07 Furtwangen 1:2 (1:1). Drei Punkte für starke Furtwanger. Die Gäste hatten schon nach drei Minuten eine klasse Chance. Jens Fichter setzte sich durch, doch sein Querpass wurde vergeben. Auf der anderen Seite scheiterte Bienger am Furtwanger Torhüter Christoph Wehrle. Wenige Minuten später schoss Fichter am linken Pfosten vorbei. Es folgte die Führung des SC. Dold nahm den Ball mit der Brust an. Sein Drehschuss passte genau ins linke untere Ecke.

Furtwangen spielte unbeeindruckt weiter. Fichter umspielte den Torhüter, schoss aber über den Kasten. In Minute 27 war der Ausgleich fällig. Jan Meier traf mit einem Flachschuss aus 14 Metern. Danach rettete Wehrle mehrfach mit tollen Aktionen das Unentschieden.

In Halbzeit zwei gab es weniger gute Torchancen. Gut eine Stunde war gespielt, als der Furtwanger Tim Geiger den Ball aus etwa 20 Metern mit einem perfekten Schuss im linken oberen Dreieck des Konstanzer Tores versenkte. Nur eine Minute später hätte Meier das 1:3 nachlegen können. Schließlich verletzte sich der Furtwanger Torhüter. Routinier Matthias Vollmer musste zwischen die Pfosten und wurde kaum gefordert. Tore: 1:0 (15.) Dold, 1:1 (26.) Meier, 1:2 (61.) Geiger; SR: Bacher (Freiburg); ZS: 120.

FC Furtwangen: Wehrle (73. Vollmer), S. Stumpp, Staudt, Knackmuß, Ambs, Hermann (90+3. Renner), Willmann, Fichter, Meier, Kaltenbach, Geiger.