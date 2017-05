Furtwangen atmet nach Sieg auf

Fußball-Landesliga: FC 07 Furtwangen – FV Walbertsweiler-Rengetsweiler 4:1 (2:1). (wd) Furtwangen setzte den Gegner sofort unter Druck. Allerdings verfehlte Gästespieler Osswald (3.) mit einem Schuss das Tor nur knapp. Schon im Gegenzug erzielte Furtwangen die Führung. Ringwald zog aus 20 Metern ab und traf zum 1:0.

Furtwangen setzte sofort nach und schnürte die Gäste in ihrer Hälfte ein. Geiger (8.) wurde von Schmitz frei gespielt und ließ dem Torhüter der Gäste mit einem Lupfer keine Abwehrchance. 2:0. Auch danach nahm Furtwangen den Fuß nicht vom Gaspedal. Fichter (10.) vergab knapp und Meier (11.) traf die Querlatte. Zudem hatte Meier mit einem Kopfball (25.) kein Abschlussglück. Wenig später ereilte Furtwangen das Verletzungspech. Schmitz musste mit einer Oberschenkelzerrung vom Platz und Markon, der für ihn kam, zerrte sich nach drei Minuten so schwer, dass auch er wieder vom Platz musste. Kurz vor der Pause gelang den Gästen der Anschlusstreffer.

Halbzeit zwei begann wieder mit stürmischen Angriffen der Furtwanger. Meier (57.) lief allein auf den Torhüter zu, schob den Ball jedoch am Tor vorbei. Danach wurde das Spiel härter. Gästespieler Sautter (60.) sah nach einem Foul an Ambs die Ampelkarte. Nachdem Meier (70.) zwei Abwehrspieler umspielt hatte, wurde er im Strafraum gefoult. Der Schiedsrichter zeigte sofort auf den Punkt. Den Elfmeter verwandelte Meier selbst zum 3:1.

Die endgültige Entscheidung passierte in Minute 78. Wieder war es der stets gefährliche Meier, der auf der rechten Seite frei gespielt wurde, in den Strafraum eindrang und mit einem Flachschuss in die lange Ecke zum 4:1 dem Torhüter keine Abwehrchance ließ. Tore: 1:0 (4.) Ringwald, 2:0 (8.) Geiger, 2:1 (45.) Fischer, 3:1 (70.) Meier (Elfmeter), 4:1 (78.) Meier. Bes. Vork: Gelb-Rot Sautter (60./ Walbertsweiler), Th. Hermann (80./FC Furtwangen). ZS: 150. SR: Holdermann (Karlsruhe).

FC Furtwangen: Wehrle, Ambs, (85. Renner), Staudt, Stumpp, Schmitz, (23. Markon, ab 28. min Hermann), Ringwald, Willmann, Fichter, Meier (87. Vollmer), Kaltenbach, Geiger.