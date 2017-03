Für die 2. Liga ist noch einiges zu tun

Basketball-Regionalligist Panthers Schwenningen gelang am Samstag vorzeitig das Meisterstück. Im SÜDKURIER-Interview spricht Coach Alen Velcic über die erfolgreiche Saison und den Aufstieg in die 2. Liga Pro B

Herzlichen Glückwunsch zur Meisterschaft in der Regionalliga und dem Aufstieg in die 2. Bundesliga Pro B. Wann haben Sie fest daran geglaubt, dass es in dieser Saison klappen wird?

Gute Frage. Eigentlich erst, als ich am Samstag das Ergebnis aus Speyer erfahren habe. Natürlich wusste ich schon im Oktober, dass wir eine gute Mannschaft haben. Aber ist bin auch etwas abergläubisch und habe Gefahren gesehen. Letztlich war es ein Start-Ziel-Sieg von uns. Wir haben die Liga dominiert wie selten eine Mannschaft vorher.

Was waren die Gründe für diese Dominanz?

Ich lebe seit Samstag wie in Trance und bin noch dabei, alles zu verarbeiten. Die Aufarbeitung der Saison wird erst noch beginnen. Es sind viele Aspekte. Die gute Vorbereitung, der Spaß im Training, die charakterlich einwandfreie Mannschaft, die vielen Helfer im Umfeld, unsere Sponsoren, die tollen Zuschauer, Co-Trainer Boyko Pangarov, unser Management und viele andere mehr.

1997 haben Sie mit der damaligen KGJ Schwenningen begonnen, den Basketballsport in der Doppelstadt zu etablieren. Was bedeutet für Sie persönlich dieser Aufstieg in die 2. Bundesliga Pro B?

Für mich ist ein Traum wahr geworden. Unser Aufstieg zeigt, was mit harter und kontinuierlicher Arbeit möglich ist. Wir sind oft auf die Schnauze gefallen, aber immer wieder aufgestanden. Auch ich persönlich. Es gab Zeiten, da wurden wir kaum wahrgenommen. Jetzt zeichnet uns eine Mentalität aus, die der FC Bayern München vorlebt. Nie aufgeben und immer an sich und die eigene Stärke glauben.

Sie haben selbst 1. Bundesliga in Trier gespielt, später auch in unteren Ligen. Schon vor 20 Jahren haben Sie gesagt, dass die 2. Bundesliga Ihnen noch fehlt. Jetzt könnten Sie auch in dieser Liga noch auflaufen.

(lacht) Wer will einen 47-Jährigen mit Bauch in der 2. Bundesliga sehen. Ich habe von der Kreisliga B ab in sieben verschiedenen Ligen die Meistertitel geholt. Dazu kommen zwei Landespokalerfolge. Da muss ich nicht mehr selbst auf dem Hallenboden als Spieler stehen. Reizvoll wäre es dennoch.

In der kommenden Saison wird es Profi-Basketball in Schwenningen und bei den Panthers geben. Was bedeutet das für den Verein?

Wir müssen einige Auflagen der 2. Basketball-Bundesliga erfüllen. Daran arbeiten wir an der Basis schon länger. Wir werden zwei neue lizenzierte Jugendtrainer einstellen und dann drei haben. Zudem werden wir eine Geschäftsstelle eröffnen, die halbtägig besetzt sein wird. Außerdem ist es in der Liga Pflicht, die Spiele im Internet im Live-Stream anzubieten. Da ist noch einiges zu tun.

Inklusive der Lizenzierung.

Richtig. Unsere Unterlagen werden wir zeitnah einreichen. Wir arbeiten daran.

Wie bewerten Sie die Zuschauerzahl bei den Heimspielen?

1000 Fans in der Halle zu haben, ist fantastisch. Daran habe ich 1997 nicht geglaubt. Mit unserem jetzigen Zuschauerschnitt würden wir in der Pro B auf Platz drei oder vier stehen. Die Fans lieben uns und wir schätzen das.

Wird es Vollprofis geben?

Nein, das können wir uns auch gar nicht leisten. Unsere Spieler werden auch in der Pro B einem Job nachgehen. Du kannst in der Liga keine Gehälter von 2000 oder 3000 Euro zahlen. Zumindest wir nicht.

Vor der Saison wurde der Etat der Panthers mit rund 160.000 Euro für diese Runde beziffert. Das wird eine Liga höher nicht reichen.

Auf uns kommt nicht nur die Pro B zu. Weitere Kosten werden anfallen. Allein der Aufbau einer Mannschaft für die Jugend-Bundesliga, was unser Ziel ist, verschlingt 40000 bis 50000 Euro. Realistisch gesehen streben wir einen Etat von 250.000 Euro an. Damit wären wir keinesfalls Ligaspitze in der Pro B.

Mit den Lions Karlsruhe und Oberelchingen führen die Pro B Süd exakt die Teams an, die in den vergangenen zwei Jahren den Panthers die Regionalliga-Meisterschaft weggeschnappt haben. Ist den Panthers ähnliches zuzutrauen?

Kann ich nicht sagen. Sicherlich ist da auch etwas Glück dabei. Wir wollen zumindest Platz acht und in die Playoffs.

Die Panthers liegen mit der 2. Bundesliga wegen der Ausländerbeschränkung im Clinch. Was passiert, wenn sich der Verein mit der Klage nicht durchsetzt?

Ich glaube nicht, dass die bisherige Regelung weiterhin Bestand haben wird. Wir haben gute Chancen.

Und wenn nicht?

Dann werden wir uns von einigen unserer Erfolgsspieler trennen müssen, was wir nicht wollen. Wir müssten vier Spieler ziehen lassen und fünf Spieler mit deutschem Pass verpflichten. Das wäre nicht einfach. In jedem Fall muss in den kommenden drei, vier Wochen eine Entscheidung fallen. Wir brauchen Planungssicherheit.

Gibt es Spieler, die unabhängig davon gehen möchten?

Nein. Wir haben auch noch mit keinem potenziellen Neuzugang gesprochen.

Werden die restlichen Punktspiele zum Schaulaufen des neuen Meisters?

Wir gehen diese Partien konzentriert an. Eine Wettbewerbsverzerrung anderer Mannschaften würde uns auch nicht gefallen. Also wollen wir uns das auch nicht nachsagen lassen.