Regionalsport Schwarzwald Für Neustadt spricht nicht viel

Verbandsligist gastiert beim Offenburger FV

Fußball-Verbandsliga: Offenburger FV – FC Neustadt (Samstag, 15.30 Uhr). (daz) Mit nur einem Punkt auf der Habenseite geht der FC Neustadt in die zwei aufeinanderfolgenden schweren Auswärtsspiele in Offenburg und Rielasingen. Freiwillig werden die Neustädter die Partie aber nicht herschenken. „Prinzipiell gehen wir in jedes Spiel, um dieses zu gewinnen. Wir haben in der vergangenen Saison mehrfach gezeigt, dass wir an einem guten Tag auch klare Favoriten in Bedrängnis bringen können. Fakt ist jedoch auch, dass wir so einen sehr guten Tag am Samstag benötigen werden“, sagt Neustadts Trainer Benjamin Gallmann.

Im Vorfeld spricht nicht viel für die Hochschwarzwälder. „Auf dem Papier sind wir klarer Außenseiter“, ergänzt Gallmann. Diese Konstellation sei indes nicht neu für seine Elf. Möglicherweise ist sie sogar ein Vorteil. „Wir hatten Drucksituationen gegen Mörsch und Stadelhofen. In Offenburg erwartet das Umfeld von uns nichts. Genau das sollte unsere Chance sein. Für mich ist die Partie keinesfalls ein Bonusspiel. Wir wollen punkten“, lebt Gallmann Zuversicht vor. Zwar hat er den Oberliga-Absteiger in der Saison noch nicht gesehen, wird aber keinesfalls unvorbereitet sein Team auf den Rasen schicken.

Schwer wiegt für die Neustädter der Ausfall des gesperrten Florian Heitzmann. Der unermüdliche Antreiber wird sich diesmal ganz auf seine Funktion als Co-Trainer konzentrieren müssen. „Sein Ausfall schmerzt. Florian hat die Routine und Ballsicherheit, die für uns nahezu unverzichtbar ist“, würdigt Gallmann seinen Assistenten auf der Trainerbank. Immerhin stehen mit Arne Mundinger und Spielführer Sascha Waldvogel wieder zwei Akteure zur Verfügung, die bei Neustadt große Chancen auf einen Platz in der Anfangsformation haben. Auf Björn Fischer muss indes verzichtet werden. Gespannt ist Gallmann, wie es diesmal mit der Chancenverwertung klappt. Hier hat Neustadt mit erst einem erzielten Tor einen großen Nachholbedarf.