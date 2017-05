Regionalsport Schwarzwald Für Löffingen war in Markdorf mehr drin

Landesligist unterliegt

Fußball-Landesliga: SC Markdorf – FC Löffingen 2:1 (2:1). (ud) Etwas glücklich setzte sich Markdorf gegen Löffingen durch. Die Gäste spielten sehr engagiert. Die Gastgeber bestimmten die Anfangsminuten. Roth (5.) schoss am Tor vorbei und Steuer vergab nach Kopfballablage von Mauch. Im Gegenzug deutete Zimoch an, dass auch Löffingen offensiv einiges zu bieten hat.

Ein Pass von Fil kam zu Mauch (16.), doch der verfehlte das Ziel. In Minute 22 machten es die Gastgeber besser. Mauch setzte sich im Strafraum durch. Sein erster Versuch landete am Pfosten, der Nachschuss zum 1:0 im Netz. Drei Zeigerumdrehungen später das 2:0. Ein 40 Meter-Pass von Metzler erreichte Mauch auf der linken Angriffsseite und dieser passte genau in den Lauf von Fil, der nur noch vollenden musste. Markdorf nahm nun das Tempo etwas raus und ließ die Gäste kommen. Nach einem Ballverlust im Mittelfeld setzten sich die Löffinger über die rechte Abwehrseite durch und verkürzten durch Gaudig (34.) auf 2:1. In dieser Phase des Spiels hatten die Gäste ein leichtes Übergewicht. Zimoch scheiterte an Koch, der mit einem überragenden Reflex den Ausgleich vor der Pause verhinderte (37).

Nach der Pause bestimmte der Gast das Geschehen. Binnen zwei Minuten scheiterte Kopp zweimal knapp. Der Ausgleich lag in der Luft. Markdorf wankte, fiel aber nicht. Löffingen drängte, aber die Chancen wurden dann weniger. In der 75. Minute musste sich Koch nach einem Fernschuss nochmals strecken. Im Gegenzug scheiterte Kohistani an Osek. Tore: 1:0 (22.) Mauch, 2:0 (25.) Fil, 2:1 (34.) Gaudig; SR: Baran (Weil am Rein); ZS: 100.

FC Löffingen: Osek, Schwirtz, Fuß, Weißenberger, Hirschbolz, Kaufmann, Zimoch, Kopp (65. Klein), Beha, Ketterer (83. Baumann); Gaudig.