regionalsport schwarzwald Fünf Mannschaften in der Fußball-Kreisliga B, Staffel 1, mit Titelchancen

Fünf Mannschaften in der Fußball-Kreisliga B, Staffel 1, mit Titelchancen

Auftakt zur zweiten Saisonhälfte. SV Nußbach ist der gejagte Tabellenführer

Fußball-Kreisliga B, Staffel 1: Nach den zwei Nachholspielen FC Weiler gegen SG Vöhrenbach/Hammereisenbach (0:2) und FC Weiler gegen SV Niedereschach (2:1) startet am Wochenende die Kreisliga B, Staffel 2, mit einem kompletten Spieltag in die zweite Saisonhälfte. Acht der zehn Mannschaften haben noch acht Spieltage zu absolvieren. Als souveräner Tabellenführer überwinterte der SV Nußbach. Zumindest vier Verfolger rechnen sich noch gute Chancen auf einen der ersten zwei Plätze aus.

Mit neun Siegen und nur einer Niederlage hat der SV Nußbach im Herbst die erste Saisonhälfte abgeschlossen. Trainer Richard Dittrich sieht sein Team dennoch nicht in der Favoritenrolle. "Mönchweiler und die SG Vöhrenbach wollen aufsteigen. Wir können, müssen aber nicht. Wir haben Fortschritte gemacht, aber nach der Winterpause läuft es noch nicht richtig rund", sagt Dittrich. Seine Elf (27 Punkte) spielt am Samstag beim Tabellenvierten NK Zagreb Villingen (19). Nußbach führt zudem die Fairnesstabelle ohne rote oder gelbrote Karte an. Mit Steffen Schneider (19 Treffer) stellt der Spitzenreiter zudem den besten Torschützen der Staffel.

Von Platz zwei startet der FC Mönchweiler (22). Die Elf von Trainer Stefan Pröhl hat wie der Tabellendritte SG Vöhrenbach/Hammereisenbach (20) erst neun Gegentreffer kassiert. Mönchweiler gastiert am Sonntag bei den Sportfreunden Schönenbach (10). Zur gleichen Stunde spielt die SG Vöhrenbach um Trainer Franz Ratz gegen den SV Niedereschach (12). Die beiden Verfolger von Nußbach setzen auf ihre gute Defensivarbeit.

Ebenfalls noch Chancen auf einen der ersten zwei Plätze hat der FKBratstvo Villingen (18). Zumindest Platz zwei ist nur vier Punkte entfernt. FKB startet am Sonntag gegen den FC Weiler (11), der dank der schon absolvierten zwei Partien im Spielrhythmus sein sollte. FKB hat bisher den zweitbesten Angriff.

Die zweite Tabellenhälfte beginnt mit dem SV Niedereschach (12). Niedereschach gehört neben Nußbach und dem A.S.C. St. Georgen zu den drei Mannschaften, die bisher noch nie die Punkte geteilt haben. Platz zwei ist zehn Punkte entfernt und wohl kaum noch zu realisieren. Das gilt auch für den FC Weiler (11), der als einziges Team in der zweiten Tabellenhälfte über ein positives Torverhältnis (23:21) verfügt. Während Niedereschach bei der SG Vöhrenbach startet, gastiert Weiler im dritten Spiel bei FKB Villingen.

Gerade noch erreichten die Sportfreunde Schönenbach (10) vor der Winterpause die zweistelligen Punktezahlen. Immerhin ist das Torverhältnis (24:24) ausgeglichen. Mit Mönchweiler hat Schönenbach zum Auftakt gleich ein Team der oberen Tabellenhälfte zu Gast. Im letzten Vorbereitungsspiel gelang den Sportfreunden beim SV Titisee ein 4:0-Erfolg.

Das Tabellenende zieren zwei Mannschaften aus St. Georgen. Während der FV/DJK St. Georgen bisher auf acht Punkte kam, wartet Neueinsteiger A.S.C. St. Georgen noch auf den ersten Punktgewinn. Am Sonntag steigt zum Auftakt das Stadtduell. Der A.S.C. ist Gastgeber und will sich besser als bei der 0:6-Pleite im ersten Duell verkaufen. Allerdings ist die Hypothek von bisher 82 Gegentreffern bei erst fünf selbst erzielten Toren sehr groß.