Regionalsport Schwarzwald Frust und Lust bei Schwarzwälder Landesligisten

Rückblick auf den fünften Landesliga-Spieltag. Große Freude beim SV Obereschach

Fußball-Landesliga: Besonders groß war am Samstagabend die Freude bei Aufsteiger SV Obereschach, dem nach vier Niederlagen in Salem der erste Sieg gelang. Über drei Punkte durften sich von den sieben Schwarzwälder Landesligisten außerdem der FC 08 Villingen II und der FC Schonach freuen, die sich beide als Verfolger von Spitzenreiter Spvgg. F.A.L. eingereiht haben.

Mit einem 4:2-Arbeitssieg gegen Hilzingen stieg der FC Schonach wieder auf Platz zwei hoch. „Die Tabelle ist nicht interessant. Ich habe in der Partie einiges gesehen, an dem wir diese Woche zu arbeiten haben. Wir sind schwer ins Spiel gekommen, weil wir die zweiten Bälle nicht gewonnen haben“, sagt Trainer Enrique Blanco. Er musste in der Pausenansprache einiges ändern und fand offenbar auch die richtigen Worte. „Wir dürfen nicht vergessen, dass auch wir noch neu in der Liga sind und nicht jede Partie mit Glanz und Gloria gewinnen. Wahrscheinlich hätten wir in der vergangenen Saison dieses Spiel sogar verloren. Mich hat gefreut, dass meine Spieler alle sehr selbstkritisch waren“, ergänzt Blanco.

Mit dem 2:1-Erfolg gegen den SC Konstanz-Wollmatingen feierte der FC 08 Villingen II den vierten Sieg im fünften Spiel. „Die erste Viertelstunde waren wir überragend. Da durften sich die Gäste bei ihrem Schlussmann bedanken, der schier unhaltbare Bälle gehalten hat“, sagt 08-Trainer Marcel Yahyaijan. Da zur Pause noch kein Tor gefallen war, bat Yahyaijan seine Akteure, weiterhin geduldig zu spielen, was diese auch taten und sich mit zwei Treffern belohnten. Zwischenzeitlich dezimierten sich die Gäste selbst durch zwei Ampelkarten, doch das steckte Konstanz weg. „Die Mannschaft war zu neunt fast noch stärker als zu elft. In der Phase haben die Konstanzer auch den Anschlusstreffer erzielt. Unser Sieg war dennoch zu keiner Sekunde gefährdet. Es war ein sehr guter Auftritt meiner Elf“, so Yahyaijan. Rückkehrer Tim Zölle gab ein gutes Debüt.

Trotz einer ordentlichen Leistung musste sich der FC Löffingen auf eigenem Platz Spitzenreiter Spvgg. F.A.L. mit 1:2 geschlagen geben. „Der Gegner war einen Tick stärker. Wir haben unser höchstes Niveau nicht über 90 Minuten gehalten. Unmittelbar nach dem Spiel war die Enttäuschung groß, aber diese Niederlage ist eine, aus der wir viele positive Ansätze mitnehmen dürfen“, sagt Co-Trainer Frank Löffler, der Cheftrainer Tim Heine vertrat und auch in dieser Woche das Training leitet. Als „phänomenal“ stuft Löffler Gäste-Torjäger Marc Burgenmeister ein. „Er ist fast nicht zu verteidigen. So wie er das 0:1 erzielt hat, so etwas sieht man nicht alle Tage“, lobt Löffler. Lob gab es indes auch für die eigene Mannschaft: „Wir sind sehr geschlossen aufgetreten.“

Die 1:3-Niederlage in Markdorf verhinderte beim FC Furtwangen den erhofften Punktezuwachs. „Wir haben, bis auf die ersten 15 Minuten der zweiten Halbzeit, wieder ein gutes Spiel abgeliefert“, sagt Spielertrainer Markus Knackmuß, der aktuell nicht zufrieden mit den Schiedsrichter-Leistungen ist. „Ich weiß nicht, was wir verbrochen haben. Diesmal wurde uns ein klares Tor wegen einer angeblichen Abseitsstellung aberkannt. Dann bekommen wir einen klaren Elfmeter nicht. Die Fehlentscheidungen gegen uns in den vergangenen Wochen summieren sich und frustrieren“, ärgert sich Knackmuß. Hinzu komme die Chancenverwertung, die aktuell auch nicht zufriedenstellend sei. „Wir müssen in Markdorf schon nach 45 Minuten mit 3:0 führen. Dann wäre der Drops gelutscht gewesen.“ So aber kassierten die Bregtäler noch drei Treffer, die sie nun gewaltig unter Zugzwang setzen. „Am Samstag gegen Konstanz muss ein Sieg her, ohne Wenn und Aber“, fordert Knackmuß.

„Wir waren total chancenlos“ – so beschreibt Ralf Hellmer, Trainer der DJK Villingen, die 0:4-Heimpleite gegen Pfullendorf. Allein Schlussmann Amiti habe es die DJK zu verdanken, dass es kein Debakel gab. Hellmer hat einiges im Spiel seiner Elf nicht gefallen und so hat der Coach viel Redebedarf: „Die Trainingseinheit am Montag fand nicht auf dem Platz, sondern in der Kabine statt. Es ist an der Zeit, Klartext zu sprechen.“ Dabei gefielen Hellmer offenbar auch einige zwischenmenschlichen Dinge nicht, auf die der DJK-Trainer aber nicht näher eingehen will. Den Sieg der Gäste stuft er als hochverdient ein, dennoch hatte seine Elf eine Top-Chance zur 1:0-Führung, mit der die Partie möglicherweise anders verlaufen wäre. Nach nur einem Sieg aus fünf Spielen ist die DJK nun bereits wieder unter Zugzwang geraten. „Wir bekommen zu dumme Gegentore“, so Hellmer.

Am fünften Spieltag hat es für Aufsteiger SV Obereschach mit dem ersten Saisonsieg geklappt. Die Elf von Trainer Mario Bibic brachte aus Salem einen 2:1-Erfolg mit. Bibic vermeidet es, jetzt in Euphorie zu verfallen. „Es war eine gute Leistung, aber es gibt noch viele Dinge zu verbessern. So müssen wir noch mehr die Ruhe bewahren und vor dem Tor des Gegners viel cleverer auftreten. Uns allen sind einige Steine von den Schultern gefallen, aber wir tun gut daran, diese drei Punkte richtig einzuordnen“, mahnt Bibic. Noch zeige seine Elf nicht den Fußball, den sich der Übungsleiter wünscht. Bibic will aber auch den Sieg nicht schlecht reden. „Läuferisch war es gut. Wir hatten die Partie 83 Minuten unter Kontrolle. Mit dem Anschlusstor der Salemer ging die Obereschacher Dominanz verloren. Bibic: „Da sollten wir in Zukunft abgebrühter auftreten.“

Die DJK Donaueschingen ist nach fünf Spielen durch die 0:2-Niederlage in Walbertsweiler auf dem letzten Platz angekommen. Trainer Christian Leda gibt sich kämpferisch: „Das ist kein Grund für Schwarzmalerei. Das sind 90 Prozent Pech und nur zehn Prozent Unvermögen.“ Er sah sein Team am Samstag stark. „Wir waren vor allem im Mittelfeld dem Gegner deutlich überlegen, bekommen aber zu leichte Gegentreffer. Schließlich kommt, wenn du einmal unten stehst, alles zusammen.“ Leda bezieht sich auf die Szene vor dem 0:2, als aus seiner Sicht „und für jeden deutlich sichtbar“ ein Spieler der Gastgeber den Ball mit der Hand mitnahm. Walbertsweiler habe sich dann die zweiten 45 Minuten nur in der eigenen Abwehr versteckt. „Ich will jetzt keine Schiedsrichterkritik eröffnen, aber zwölf Mal werden unsere Aktionen abgepfiffen. Fünfmal war dabei die Entscheidung falsch“, ergänzt Leda. Er und Co-Trainer Olaf Kurth werden diese Woche Gespräche mit den Spielern führen. Leda: „Ich will jetzt einige ehrliche Meinungen hören.“