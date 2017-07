Frühes Aus für Halbfinalist

Landesligist FC Schonach unterliegt beim Bezirksligisten SV Denkingen mit 2:5

Fußball, südbadischer Pokal: SV Denkingen – FC Schonach 4:2 (2:2) – Der Schonacher Traum, im Verbandspokal erneut für Furore zu sorgen, ist frühzeitig geplatzt. Für den Halbfinalisten der vergangenen Saison kam in Denkingen bereits in der 1. Hauptrunde das Aus.

Die Partie begann vielversprechend für die Gäste aus dem Schwarzwald. Nach einem langen Ball wurde vor dem Strafraum Manuel Passarella schön freigespielt. Gegen seinen Schuss hatte Denkingens Torhüter David Delibato keine Chance. Kurz darauf hatten die Gastgeber Pech, als ein Schuss von Alexander Seitz an die Unterkante des Schonacher Tores ging.

Nach einem Foul im Strafraum an Denkingens Michael Geiger kurze Zeit später zeigte der Unparteiische auf den Punkt. Diese Chance ließ sich Seitz nicht nehmen und traf zum Ausgleich. In der 12. Spielminute ging Denkingen in Führung. Manuel Rothmund zirkelte einen Freistoß in den Strafraum. Seitz stieg am höchsten und köpfte ins lange Eck ein – 2:1.

Nach der turbulenten Anfangsphase beruhigte sich das Spiel. Etwas überraschend fiel dann der Ausgleichstreffer. Yannick Kienzler hämmerte das Spielgerät aus 16 Metern unter die Latte. Nach dem Ausgleichstreffer war der Landesligist aus Schonach die stärkere Elf. Doch der SV Denkingen hielt dem Druck stand.

Die erste Chance im zweiten Durchgang hatte der Gastgeber. Marcel Lienemann lief alleine auf das Tor der Gäste, sein Schuss ging aber über das Gehäuse. In der 55. Minute waren die Denkinger erfolgreicher. Julian Widmann setzte sich auf der linken Seite durch und schlenzte den Ball an Torwart Maximilian Pfau vorbei ins lange Eck.

Eine Viertelstunde vor Schluss drängten die Gäste auf den Ausgleich. Die größte Chance vereitelte Delibato kurz vor Spielende, als er einen Freistoß aus dem Torwinkel fischte. Mit dem Schlusspfiff fiel die Entscheidung. Seitz erlief einen zu kurzen Rückpass und sorgte mit seinem dritten Treffer für den verdienten Erfolg des Bezirksligisten. 0:1 (3.) Passarella, 1:1 (6./FE) und 1:2 (12.) Seitz, 2:2 (32.) Yannick Kienzler, 3:2 (55.) Julian Wiedmann4:2 (90.) Seitz; SR: Lombardo (Rheinfelden); Zuschauer: 160