Freifahrtschein für Urgestein

Panthers Schwenningen auf Titelkurs. Samba Thiam mit 40 Jahren noch klasse

Basketball-Regionalliga: Am 1. April endet die Saison für die Panthers Schwenningen mit einem Auswärtsspiel in Stuttgart. Die Meisterschaft indes könnte schon viel früher entschieden sein. Zu eindeutig dominieren die Neckarstädter aktuell die Liga und profitieren neben der eigenen Erfolgsserie auch von den Patzern der Konkurrenten. Ende Februar oder Anfang März könnte die Mannschaft bereits den Deckel auf die Saison setzen und die Meisterschaft sowie den Aufstieg in die 2. Bundesliga Pro B perfekt machen.

Lage: Mit sechs Punkten Vorsprung führen die Panthers die Liga vor Limburg an. Die Teams aus Koblenz, Speyer und Karlsruhe haben gar acht Zähler Rückstand. Hinzu kommt das mit „plus 224“ beste Korbverhältnis. Da bei Punktgleichheit der direkte Vergleich zählt, sind auch hier die Neckarstädter eindeutig im Vorteil gegenüber den genannten Konkurrenten. Gäbe es eine Wettquote, dass die Panthers den Titel noch verpassen, wäre sicherlich kein großer Gewinn in Aussicht.

Dominanz: Dass die Panthers in dieser Saison ein heißer Titelanwärter sind, hatte sich schon vor der Saison abgezeichnet. Die jetzige Dominanz überrascht allerdings auch Trainer Alen Velcic. „Es zeigt, dass wir in den vergangenen Monaten vieles richtig gemacht haben. Die Vorbereitung war gut und unser Scouting hat gepasst. Es gibt eine Hierarchie in der Mannschaft und wir haben aus unseren Möglichkeiten nahezu das Optimum herausgeholt, obwohl wir nicht den größten Etat der Liga haben.“ Der Erfolg sei auch das Ergebnis jahrelanger Erfahrung. Aus Fehlern wurde gelernt.

Training: Dass bei den Panthers gegenwärtig alles passt, spiegelt sich auch in den Trainingseinheiten wider. „Ich bin schon lange nicht mehr mit so viel Spaß und Vorfreude zu unseren Übungseinheiten gegangen. Die Jungs hören zu und auch charakterlich haben wir ein super Team“, freut sich der Coach. Sehr zufrieden ist Velcic mit der Trainingsbeteiligung – ein weiterer Schlüssel zum gegenwärtigen Erfolg.

Pro B: In der nächsthöheren Liga überrascht momentan der vorjährige Regionalligameister PS Lions Karlsruhe. Die Mannschaft, die vor zwölf Monaten den Panthers den Titel wegschnappte, ist gleich wieder auf Platz eins zu finden. Für Velcic keine zu große Überraschung. „Diese Liga ist nicht viel stärker als unsere Regionalliga. Noch beschäftigen wir uns aber nicht damit.“

Einspruch: Am Montag haben die Panthers fristgerecht Einspruch gegen das Urteil eingelegt, mit dem ihr Veto gegen die Spielwertung in Tübingen abgeschmettert wurde. Die damalige Partie begann mit 20 Minuten Verspätung. Im Urteil wurde zwar ein Fehler von Tübingen eingeräumt, doch das Spielergebnis, der Sieg von Tübingen, blieb unverändert. „Uns geht es nicht um die zwei Punkte. Das haben wir gar nicht nötig. Uns geht es allein darum, dass wir Regeln haben, die von allen Seiten eingehalten werden müssen“, betont Velcic. Wenn der Einspruch verhandelt wird, ist noch unklar.

Sportskanone: Als „Vater der Kompanie“ gilt bei den Panthers Samba Thiam, der im Dezember seinen 40. Geburtstag feierte und weiterhin mit Leistung überzeugt. Mit Ausnahme einer Saison beim USC Konstanz spielt Thiam nun bereits seit dem Jahr 2003 für die Panthers, die damals noch KGJ Schwenningen hießen. Der Publikumsliebling hat auch bei Velcic einen Stein im Brett. „Wenn Samba seine Leistung bringt, darf er spielen, so lange er möchte. Er hat bei mir einen Freifahrtschein.“

Unterbau: Mit mehr als einem Auge schielt Velcic aktuell auf die zweite Mannschaft, die als Baskets VS in der Landesliga eine glänzende Saison spielt. „Da wird richtig gute Arbeit geleistet, die in der Öffentlichkeit manchmal etwas zu kurz kommt.“ Aktuell steht das Team auf Rang drei. Der Aufstieg in die Oberliga ist ein heißes Thema. „Sollte uns wirklich der Aufstieg in die Pro B gelingen, wäre es schön, wenn der Ligenabstand zur zweiten Mannschaft gleich bliebe. Ich schaue genau hin und kann allen Verantwortlichen dieses Teams nur meinen Respekt zollen“, zeigt sich Velcic begeistert. Die Landesliga-Mannschaft wird übrigens von Samba Thiam betreut.