Regionalsport_Schwarzwald Frauenteams glücklos

Schwarzwälder Mannschaften scheiden in Vorrunde der südbadischen Futsalmeisterschaft aus

Frauenfußball: (olg) In Bühlertal fand die Vorrunde der südbadischen Hallen-Futsalmeisterschaft der überbezirklichen Mannschaften ab der Landesliga statt. Alle drei Teilnehmer aus dem Bezirk Schwarzwald, der FC Grüningen, SV Titisee und FV Marbach, schieden aus. Eigentlich wären es mit dem FC Furtwangen vier Mannschaften aus dem Bezirk gewesen. Doch Furtwangen trat nicht an, was Verbandsvertreterin Ute Wilkesmann (Überlingen) ärgerte. „Es ist unbefriedigend, wenn die Vereine einfach nicht kommen.“

Jeweils unglücklich als Gruppendritter verpassten der FC Grüningen und der SV Titisee die Endrunde. Grüningen kam nach einem 3:0 gegen Hauingen, einem 0:2 gegen Hegau zum entscheidenden Duell gegen Wolfenweiler, das mit 0:1 verloren ging. Nach dem 0:0 gegen Nollingen reichte es zu vier Punkten. In der vierten Gruppe hatte Titisee Pech: Das Torverhältnis entschied gegen die Kickerinnen aus dem Hochschwarzwald. Titisee war punktgleich mit dem Zweitplatzierten aus Vimbuch, hatte jedoch das schlechtere Torverhältnis. Etwas glücklos agierte der FV Marbach. Die Mannschaft hielt spielerisch zwar mit, scheiterte jedoch an der Chancenverwertung. Gegen Titisee (0:1), Hausen (0:1) und Deggenhausertal (0:2) gab es Niederlagen, die den letzten Gruppenplatz bedeuteten.

Für die Endrunde am 4. März in Schopfheim sind qualifiziert: SC Sand, PSV Freiburg, SG Wittlingen/Wollbach, FC Denzlingen, Hegauer FV, FC Wolfenweiler-Schallstadt, FC Hausen i. W., SG Vimbuch/Lichtenau. Dazu kommen noch vier Bezirksmeister.