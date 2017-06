Regionalsport Schwarzwald Frauenfußball: Relegation in Kirchen-Hausen

FC Schönwald gegen SG Kirchen-Hausen

Frauenfußball, Relegation zur Bezirksliga: (olg) Im Frauenbereich gibt es auf Bezirksebene erstmals eine Relegation. Hierbei treffen der Bezirksliga-Vorletzte FC Schönwald und der Kreisliga A-Vierte SG Kirchen-Hausen aufeinander. Kirchen-Hausen nimmt an der Relegation teil, da der Vizemeister und Tabellendritte nicht aufsteigen dürfen. Gespielt wird in Hin- und Rückspiel, wobei bei Punkt- und Torgleichheit die mehr erzielten Auswärtstreffer zählen und bei komplettem Gleichstand im Rückspiel eine Verlängerung und gegebenenfalls ein Elfmeterschießen entscheidet. Das Hinspiel ist am Pfingstmontag, 17.30 Uhr, in Kirchen-Hausen und das Rückspiel am Samstag, 10. Juni, um 18.30 Uhr in Schönwald.

Staffelleiter Holger Rhode meint zur Einführung der Relegation: „In den vergangenen Jahren war es immer sehr unglücklich für einen starken Vizemeister. Daher kam der Wunsch von den Vereinen auf, dass der Tabellenzweite auch die Chance hat, aufzusteigen.“

Das Kirchen-Hausener Team von Trainer Yannic Thoma hatte in den letzten Partien der Kreisliga-Saison große Personalsorgen, was die Aufgabe besonders schwer macht. Die Schönwälder Mannschaft von Trainer Siegfried Burger will in dieser Relegation die größere Erfahrung ausspielen.

Bei beiden Vereinen könnte es bald doppelten Jubel geben. Beim FC Schönwald könnten am Wochenende 10./11. Juni sowohl die Damen als auch die Herren den Bezirksliga-Klassenerhalt schaffen. Bei der SG Kirchen-Hausen haben neben den Frauen auch die Herren die Chance, aufzusteigen. Sie nehmen als Vizemeister der Kreisliga B, Staffel 2, an der Aufstiegsrunde zur Kreisliga A teil.