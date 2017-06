Regionalsport Schwarzwald Frauenfußball: Noch ist nichts entschieden

Rückspiel Relegation über Verbleib oder Aufstieg Bezirksliga

Frauenfußball, Relegationsspiel: FC Schönwald – SG Kirchen-Hausen (Samstag, 18 Uhr). (ju) Im Rückspiel der Relegation um den Verbleib oder den Aufstieg in die Frauen-Bezirksliga fällt am Samstag auf der Sportanlage in Schönwald die Entscheidung. Am Pfingstmontag kamen Damen der SG Kirchen-Hausen vor 150 Zuschauern in einer spannenden Partie zum knappen 2:1-Sieg. Entschieden ist deshalb noch nichts. Zwar reicht den Gästen bereits ein Unentschieden zum Aufstieg, doch auch dem FC Schönwald würde schon ein 1:0-Heimsieg für den Verbleib in der Bezirksliga genügen.

Schönwalds Trainer Siegfried Burger hält von derlei Rechenspielchen wenig und ist zuversichtlich, dass seine Mannschaft den Heimvorteil nutzen kann. Trainer Rolf Federle von der SG Kirchen-Hausen sieht die Chancen beider Teams bei 50:50. Für ihn war schon die erste Partie beste Werbung für den Frauenfußball. Das Rückspiel sollen seine Spielerinnen ohne jeglichen Leistungsdruck bestreiten. Federle ist optimistisch, dass die Spielgemeinschaft auch auswärts erfolgreich sein wird.