Regionalsport Schwarzwald Frank Berrer: Dicker Brocken vor der Brust

Trainer der SG Riedböhringen/Fützen tippt ersten Spieltag in der Fußball-Bezirksliga

Fußball-Bezirksliga: (daz) Mit einem vollen Programm von acht Spielen startet die Bezirksliga in die neue Saison. Frank Berrer, Trainer der SG Riedböhringen/Fützen, tippt die Partien des ersten Spieltags.

FC Königsfeld – SV TuS Immendingen. „Königsfeld ist einer meiner Favoriten für den Gewinn der Meisterschaft. Auch Immendingen erwarte ich in der Tabelle weit oben. Das wird sicherlich gleich ein richtig gutes Eröffnungsspiel, in dem sich Königsfeld mit 2:1 Toren durchsetzt.“

SG Riedöschingen/Hondingen – SV Geisingen. „Der Gastgeber wird die Aufstiegseuphorie mitnehmen wollen. In der Regel profitiert der Neuling davon. Jedoch wartet mit Geisingen ein Gegner, der in dieser Saison ganz oben angreifen will. Ich tippe 1:1.“

FV Marbach – SV Überauchen. „Marbach ist sicherlich mehr als ein Neuling. Ich kenne viele Spieler aus meiner Zeit im Juniorenbereich beim FC 08 Villingen. Mein Trainerkollege Henseleit hat eine starke Mannschaft am Start. Dieser Elf ist einiges zuzutrauen. Marbach gewinnt mit 3:1 Toren.

SV Hölzlebruck – TuS Bonndorf. „Hölzlebruck hat sich in der Liga etabliert und die Mannschaft zusammengehalten. Bonndorf hingegen muss Abgänge kompensieren. Beide Teams werden wohl noch etwas Zeit brauchen, um richtig in Tritt zu kommen. Das ist die Chance von Bonndorf, einen Punkt mitzunehmen. Ich tippe 2:2.“

FC Pfaffenweiler – FC Brigachtal. „Paffenweiler hat sich gut verstärkt und wird sicherlich wieder in der oberen Tabellenhälfte mitspielen. Ich sehe die Gastgeber im Vorteil. Pfaffenweiler gewinnt mit 3:0.“

SG Riedböhringen/Fützen – FC Hochemmingen. „Da haben wir gleich einen ganz dicken Brocken vor der Brust. Hochemmingen wird an die gute Premierensaison in der Liga anknüpfen wollen. Unser Ziel kann nur lauten, nicht zu verlieren, was sicherlich leichter gesagt als getan ist. Wir wollen nach Möglichkeit punkten.“

DJK Donaueschingen II – FC Dauchingen. „Donaueschingen verfügt über eine junge und hungrige Mannschaft, die in der Liga gute Chancen auf den Klassenerhalt hat. Personell gibt es sicherlich viele Möglichkeiten. Bei Dauchingen bin ich gespannt, wie die Abgänge kompensiert wurden. Donaueschingen gewinnt mit 2:1 Toren.“

FV Tennenbronn – FC Gutmadingen. „Wahrscheinlich ist die Partie gleich das Top-Spiel des ersten Wochenendes. Gutmadingen will sich gleich oben einquartieren. In Tennenbronn hat es allerdings jeder Gast schwer, denn die Mannschaft ist für ihre Heimstärke bekannt. Gutmadingen ist eingespielt. Es sind viele Ergebnisse denkbar. Ich tippe auf einen 2:1-Erfolg der Gäste.“