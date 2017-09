Regionalsport Schwarzwald Frank Albrecht: "Königsfeld gewinnt in Marbach"

Trainer vom SV Überauchen tippt den fünften Spieltag in der Fußball-Bezirksliga

Fußball-Bezirksliga: (daz) Die erste englische Woche in der Bezirksliga Schwarzwald wird mit dem fünften Spieltag abgeschlossen. Die Partien am Wochenende tippt für den SÜDKURIER Frank Albrecht, Trainer des SV Überauchen.

FC Dauchingen – FC Brigachtal. „Brigachtal muss langsam etwas unternehmen, um nicht frühzeitig abzufallen. Vier klare Niederlagen sind nicht so einfach abzuschütteln. Dauchingen ist gefestigter und gewinnt 2:1.“

FC Pfaffenweiler- SV Geisingen. „Eine interessante Paarung. Pfaffenweiler hat am Mittwoch zum zweiten Mal in Folge schon klar geführt und nur 3:3 gespielt. Mit Geisingen kommt ein starker Gegner, dem ich einen 2:1-Erfolg zutraue.“

FC Gutmadingen – FC Hochemmingen. „Gutmadingen hat am Mittwoch in Königsfeld gewonnen und wird sich auch gegen Hochemmingen nicht überraschen lassen. Die Gutmadinger werden sich in dieser Saison weit oben in der Tabelle platzieren. Ich tippe 3:0.“

FV Marbach – FC Königsfeld. „Königsfeld wird nach der jüngsten Niederlage alles geben, um den Anschluss nicht zu verlieren. Gegen Marbach haben wir am ersten Spieltag gespielt, sodass ich diese Elf etwas einschätzen kann. Königsfeld ist zu stark für den Aufsteiger und gewinnt 2:1.“

SV Hölzlebruck – SG Riedöschingen/Hondingen. „Aufsteiger SG Riedöschingen/Hondingen wartet noch auf den ersten Sieg. Ich glaube nicht, dass dieser im Hochschwarzwald gelingt. Ich tippe 1:1.“

SG Riedböhringen/Fützen – SV TuS Immendingen. „Die SG Riedböhringen hat uns am Mittwoch spät zwei Punkte abgenommen. Immendingen ist noch ohne Sieg, wird jedoch einen Zähler holen – 2:2.“

DJK Donaueschingen II – SV Überauchen. „Donaueschingen hat junge, technisch gut ausgebildete Spieler. Wenn sie einmal die Spielfreude haben, sind sie nur schwer aufzuhalten. Bei uns muss die Einsatzbereitschaft stimmen, um etwas zu holen. Ich hoffe natürlich auf etwas Zählbares.“

FV Tennenbronn- TuS Bonndorf. „Tennenbronn ist neuer Spitzenreiter. Und bei der Heimstärke der Mannschaft glaube ich nicht, dass die Elf diese Position ausgerechnet auf eigenem Platz abgeben wird. Die Tennenbronner gewinnen die Partie mit 3:0.“