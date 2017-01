Fire Wings: Johannes Stöhr feiert tolles Debüt als Coach

SERC bezwingt Regionalliga-Tabellenführer Zweibrücken. Zwei neue Spieler im Team

Eishockey, Regionalliga: SERC Fire Wings – EHC Zweibrücken 5:4 n.P. (1:1,1:2,2:1,1:0). Dank einer großartigen kämpferischen Leistung schlugen die SERC Fire Wings Tabellenführer Zweibrücken mit 5:4 nach Penaltyschießen.

In der Weihnachtspause hat sich bei den Schwenninger Amateuren einiges getan: Trainer Kevin Apelt trat aus beruflichen Gründen von seinem Amt zurück. Den Posten übernimmt vorübergehend Allrounder Johannes Stöhr, der Apelt zuvor schon in der Trainingsarbeit unterstützt hat. Von den Young Wings Future stieß Adrian Wolf, der zuletzt bei den Freiburger Junioren eingesetzt wurde, zur Mannschaft und aus der Slowakei kommt Stürmer David Rusin.

Stöhr setzte bei seinem Debüt an der Bande den Schwerpunkt auf die Defensive, wohl wissend, dass Torhüter Miro Häminen an einem guten Tag kaum zu bezwingen ist. Die Mannschaft schien ihrem neuen Coach gut zugehört zu haben, denn sie ließ den haushohen Favoriten mit viel Laufbereitschaft und Kampfgeist kaum zur Entfaltung kommen.

Als die Gastgeber vier Minuten vor Schluss das 3:4 kassierten, sah es nicht gut aus für die Fire Wings. Doch die Hausherren mobilisierten nochmal alle Kräfte und glichen zwei Minuten vor dem Ende durch Simon Schlenker zum 4:4 aus. In der restlichen Spielzeit passierte nichts Entscheidendes, so dass der Sieger im Penaltyschießen ermittelt werden musste. Es dauerte bis zur sechsten Runde, ehe Miko Socccio den Extrapunkt für die Blau-Weißen sicherte. Damit liegt Playoff-Platz vier für die Neckarstädter wieder in Reichweite. Das für Freitag angesetzte Heimspiel der Fire Wings gegen Eppelheim wurde auf den 11. Februar (17 Uhr) verlegt. Tore für den SERC: Christopher Kohn, Stefan Schäfer, David Rusin, Simon Schlenker, Mike Soccio.