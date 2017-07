Donaueschingen Fest der Pferde: Mehr als 100.000 Euro Preisgeld

Großes Reitturnier auf den Immenhöfen. Sport und Show locken viele Besucher

Reiten: Mit einem straffen Zeitplan geht es von Donnerstag bis Sonntag wieder über die Hindernisse beim 21. internationalen Fest der Pferde auf dem Reitzentrum Frese. Hochklassiger Reitsport wird für vier Tage in dem kleinen Ort Immenhöfe Einzug halten und das Geschehen dominieren. Auf die Reiter wartet ein Preisgeld von mehr als 100.000 Euro. An den vier Turniertagen werden wieder weit über 20.000 Besucher erwartet.

Früh aufstehen heißt es für die Freunde des Springsports in den nächsten Tagen. Zwischen 7.30 Uhr und 8.30 Uhr beginnen die jeweiligen Wettbewerbe. Von der Regio-Tour bis zu Weltranglistenspringen ist alles vertreten. Auch die prestigeträchtige Springserie zur Qualifikation zum BW Bank Hallenchampionat macht Station auf den Immenhöfen. Ebenfalls vertreten sind die Youngster Tour für sechs- und siebenjährige Nachwuchspferde sowie der Amateur Springreiter Club.

Mit einem Pkw von der Autowelt Schuler darf der Sieger am Samstagabend beim ersten von zwei Weltranglistenspringen aus dem Parcours fahren. Bei der Regiotour darf sich der Sieger – sofern im Schwarzwald Baar Kreis beheimatet – ebenfalls über die kostenlose Nutzung eines Autos für ein ganzes Jahr freuen. Zur publikumsträchtigen Zeit am Samstagnachmittag (16.10 Uhr) wird im Finale um den Donau Cup um eben diesen Pkw geritten.

Beim Fest der Pferde geben sich prominente Reiter ein Stelldichein. Nach aktuellem Stand wird der dreifache Olympiasieger und Doppelweltmeister Michael Jung aus Horb am Neckar ebenso satteln, wie der Schweizer Martin Fuchs, der am vergangenen Wochenende noch mit der Schweiz im Nationenpreis beim CHIO in Aachen am Start war. Der im A-Kader der deutschen Springreiter startende Publikumsliebling Hans-Dieter Dreher sowie Niklas und Leonie Krieg aus Nordstetten haben ebenfalls ihre Startbereitschaft signalisiert.

Beim Fest der Pferde macht es seit über 20 Jahren die Mischung aus Sport und Showprogramm, was die Besucher in Scharen auf das Reitzentrum lockt. So ist inzwischen der Rahmen beim Fest der Pferde genauso groß und qualitativ sehr gut bestückt wie das Sportprogramm. Auch diesmal sollen für die Besucher genauso wie für die Reiter im Parcours keine Wünsche offen bleiben.

Lediglich mit Blick zum Himmel darf man den Veranstaltern noch etwas die Daumen drücken. Für den Parcours ist der Regen kein Thema, im Gegenteil: Der Sandplatz dürstet förmlich nach Wasser. Schade wäre es allerdings für die Wiesen, die als Parkplätze ausgewiesen sind, sowie für die Anreise der großen Pferdetransporter, die auf dem nassen Untergrund schon mal etwas einsinken können und mit schwerem Gerät wieder befreit werden müssen. Ähnlich verhält es sich auch mit den Autos der Besucher.

Doch daran denkt im Moment noch keiner. Und vielleicht lacht ja auch die Sonne über den Immenhöfen. Die Vorfreude auf ein tolles 21. Fest der Pferde ist bei allen jedenfalls riesengroß. Einen besonderen Farbtupfer gibt es noch am Samstagabend, wenn die für den RuF Donaueschingen sattelnde Leonie Krieg vor großer Kulisse gegen 19.45 Uhr das Goldene Reitabzeichen verliehen bekommt.

Turnierzeitplan

Donnerstag: 8.30 Uhr CSN Klasse A** Regio-Tour, Qualifikation; 10 Uhr CSIAm B 1,20 m B-Tour; 11.20 Uhr CSN Kl. L Qualifikation; 13 Uhr CSIYH1* 1,30 / 1,35 m 6+7-jährige Pferde; 14.45 Uhr CSIAm A 1,30 m A-Tour; 16 Uhr CSI2* 1,35 m Eröffnungsprüfung.

Freitag: 8.30 Uhr CSN Kl.L Qualifikation; 9.40 Uhr CSIYH1* 1,30 / 1,35 m 6+7-jährige Pferde; 11.20 Uhr CSI2* 1,35 m mittlere Tour; 13.45 Uhr CSIAm B 1,20 m B-Tour; 15.10 Uhr CSN Kl.M** Eröffnungsprüfung; 17.10 Uhr CSIAm A 1,35 m A-Tour; 18.30 Uhr CSI2* 1,40 m Gruppenspringprüfung mit Siegerrunde; 21.30 Uhr CSI2* Barrierenspringen.

Samstag: 8.15 Uhr CSI2* 1,40 m Mittlere Tour; 10.15 Uhr CSN Kl. S* Amateur-Springreiter-Club Deutschland; 11.20 Uhr CSIAm B 1,25 m B-Tour 2-Phasen Springprüfung; 13.50 Uhr CSI2* 1,45 m mit Siegerrunde (um ca. 21:40 unter Flutlicht); 16.10 Uhr CSN Kl. L Finale Regionaltour um den „Donau-Cup“, 17.30 Uhr CSN Kl. S** mit Stechen, 2. Qualifikation BW-Bank-Cup; 21.40 Uhr CSI2* 1,50 m Siegerrunde unter Flutlicht.

Sonntag: 7.30 Uhr CSIYH1* 1,35 m 2-Phasen-Prüfung, Finale 6-jährige Pferde; 8:40 Uhr CSIYH1* 1,40 m 2-Phasen-Prüfung, Finale 7-jährige Pferde; 10 Uhr CSIAm A 1,40 m 2-Phasen-Prüfung, A-Tour; 11.15 Uhr CSI2* 1,45 m 2-Phasen-Prüfung; 13.45 Uhr CSN Kl. S* mit Stechen, Amateur-Springreiter-Club; 15.15 Uhr CSI2* 1,45 m mit Stechen, Großer Preis der Immenhöfe.