Feier-Tag bei Familie Hones

Volleyballerinnen des TV Villingen kurz vor Drittliga-Meisterschaft. Trainer-Duo bleibt

Volleyball, Dritte Liga, Damen: (daz) Zwei Spieltage vor Abschluss der Saison führt der TV Villingen die Liga weiterhin mit vier Punkten Vorsprung an. Sollte Villingen am nächsten Spieltag, am 26. März, beim TV Holz dreifach punkten, wäre die Meisterschaft schon vor dem letzten Spiel beim TSV Schmiden sicher.

Zweikampf: Mit dem TV Villingen und dem VC Wiesbaden II haben nur noch zwei Teams Titelchancen. Auch Wiesbaden muss in den letzten beiden Saisonspiel reisen. Ebenfalls nach Schmiden und zum Abschluss nach Waldgirmes, eine Mannschaft, die ihr Aufstiegsinteresse zur 2. Bundesliga hinterlegt hat.

Pause: Am kommenden Wochenende legt die Liga eine Punktspielpause ein. Villingens Trainer Sven Johansson hat seinen Spielerinnen bis kommenden Freitag freigegeben. Am Dienstag plant Athletiktrainerin Grit Müller eine lockere Einheit außerhalb der Halle. „Diesmal kommt die Punktspielpause zu einem guten Zeitpunkt. Wir können kleine Blessuren behandeln und Erkältungen auskurieren“, sagt Johansson.

Liga: In dieser Saison spielt die Gruppe Süd mit 13 Mannschaften. Schon 2017/18 sollen es wieder elf sein. Allerdings wird es nach der Saison bei drei Absteigern bleiben. Zwei Regionalliga-Meister rücken nach. „Zehn Mannschaften plus die Stuttgarter Jugendauswahl sind die Sollgröße“, sagt Wolfgang Hörmann, Vorsitzender der Dritten Ligen beim Verband. Allerdings könnte es auch wieder eine Staffel mit 13 Mannschaften geben, da der TB Bad Soden kurz vor dem Abstieg aus der 2. Bundesliga Süd steht. Abhängig ist die Staffelgröße zudem davon, ob ein Drittligist das Aufstiegsrecht wahrnimmt. „Villingen und Sinsheim haben ja bereits verzichtet. Ich glaube nicht, dass Wiesbaden hoch will“, ergänzt Hörmann.

Feier: Gleich mehrere Gründe zum Feiern gab es am Samstag in der Schwenninger Volleyball-Familie Hones. Zunächst einmal feierten die Zwillinge Viviane und Dominik Hones am Samstag ihren 18. Geburtstag, der nach der Partie gegen Kassel auch mit einem Ständchen der Zuschauer in der Hoptbühlhalle begangen wurde. Wenige Stunden vorher hatten Trainer Günter und Spieler Dominik Hones mit der Männermannschaft der TG Schwenningen die Verbandsliga-Meisterschaft und den Aufstieg in die Oberliga geschafft. Einziger Wehrmustropfen: Viviane hatte sich am Freitag am Sprunggelenk verletzt und wird fünf bis sechs Wochen ausfallen. Sie wird wohl vor ihrem Wechsel zum VC Offenburg nicht mehr für Villingen spielen.

Verlängerung: Was sich bereits abzeichnete, ist nun perfekt. Cheftrainer Sven Johansson und sein Assistent Robert Senk werden auch in der kommenden Saison den Drittligisten aus Villingen trainieren. „Es sind nur noch einige Details zu besprechen. Wir haben den Spielerinnen unsere Entscheidung mitgeteilt“, sagt Johansson.

Schmiden sagt ab: Die Villinger hofften, das letzte Saisonspiel gegen Schmiden vor heimischem Publikum austragen zu können. Doch der TV Schmiden sagte ab. „Schmiden will das Heimrecht wahren und das Spiel zu Hause austragen“, teilte Villingens Marketing-Chef Kai Blandin mit.

DJ: Beim TV Villingen ist die musikalische Unterhaltung bei den Heimspielen in der Hoptbühlhalle seit dieser Saison Chefsache. Daniel Fleig, zusammen mit Manfred Herzner TV-Vorsitzender, sitzt als DJ in der Halle und weiß inzwischen längst, mit welchen Songs er die Zuschauer besonders fängt. Festes Ritual ist Sekunden nach Spielende der Song: „Stand up for the champions“.