Regionalsport Schwarzwald Favorit DJK Donaueschingen setzt sich klar durch

Landesligist gewinnt Pokalspiel beim Bezirksligisten FC Dauchingen mit 5:1

Fußball, südbadischer Pokal, 1. Runde: FC Dauchingen – DJK Donaueschingen 1:5 (1.0). (daz) Fast eine Stunde durfte der gastgebende Bezirksligist auf eine kleine Überraschung hoffen, bevor der Landesligist die zuvor vergebenen Chancen nutzte, seine konditionellen Vorteile ausspielte und deutlich gewann. In der zweiten Runde wartet auf die Donaueschinger nun das Gastspiel beim Verbandsliga-Aufsteiger FC Radolfzell.

Die Donaueschinger reisten nur mit 13 Spielern an. Vor allem offensiv gab es einige Ausfälle. Dennoch hatte der höherklassige Gast von Anfang an mehr von der Partie, ließ aber viele Möglichkeiten aus. "Wir haben schon da sehr gut gespielt, aber wenn du nahezu zehn Chancen auslässt, kann ich nicht zufrieden sein", sagte DJK-Trainer Christian Leda. Besser machten es die Gastgeber, die durch Christoph Junge in Führung gingen. Ein Eckball wurde von Daniel Ganter verlängert und in der Mitte stand Junge plötzlich völlig frei. Diese Chance ließ sich der Dauchingen nicht entgehen.

Donaueschingen spielte nach dem Seitenwechsel seine konditionellen Vorteile noch mehr aus. Es dauerte dennoch fast eine Stunde, bis der Ausgleich gelang. Der starke Andreas Albicker traf vom Elfmeterpunkt. Nur Sekunden später erzielte Christoph Erndle das 1:2. Danach war der Sieg der Gäste nicht mehr in Gefahr, zumal Peter Eibisch, Albicker und Yakub Sevimli das auch zahlenmäßig mit ihren Treffern zum Ausdruck brachten.

"Wir haben die Partie über 90 Minuten dominiert, doch erst mit dem zweiten Treffer war ich mir sicher, dass wir als Gewinner vom Platz gehen werden", so Leda. Dauchingens Trainer Uli Bärmann meinte nach der Partie: "Wir haben lange läuferisch gut mitgehalten und viel von dem umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten. Mit dem 1:2 wurde uns der Stecker gezogen. Über 90 Minuten gesehen geht der Sieg der DJK in Ordnung."

Tore: 1.0 (23.) Junge, 1:1 (58./FE) Albicker, 1:2 (59.) Erndle, 1:3 (78.) Eibisch, 1:4 (80.) Albicker, 1:5 (83.) Sevimli; SR: Schäper; ZS: 100.