Fast 70 Stunden und 1200 Kilometer im Sattel

Julian Eisenbeis glänzt beim "Born to ride"-Rennen. Fahrer des RC Villingen auch in Kirchzarten stark

Radsport: (ru) Einige Fahrer des RC Villingen waren am Wochenende beim Mountainbike-Rennen in Kirchzarten vertreten. Julian Eisenbeis zog es nach Odilienberg, etwa 35 Kilometer südlich von Strasbourg. „Born to ride“ hieß die Veranstaltung, die bis zum Mont Aigoual in den Cevennen führte. Nicht weniger als 1200 Kilometer galt es für die Teilnehmer zu bewältigen. Einen kurzen Abstecher gab es dabei auch zum Blauen. Die Strecke führte weiter in die Schweizer Alpen über Grimsel- und Simplonpass zum Mottarone zwischen Lago Maggiore und Ortasee. Durch die Poebene ging es über Turin hinauf zum Col de Montgenevre. Über die Provence ging es während der Nacht zum Mont Ventoux. Weitere 200 Kilometer durch die Hitze Südfrankreichs standen vor den Fahrern, ehe sie das Ziel hinauf auf den Gipfel des Mont Aigoual erreichten.

Die Extrem-Radsportler mussten sich unterwegs selbst verpflegen und auch ihre Trinkflaschen selbst auffüllen. Zeitweise lag Eisenbeis auf Platz vier im Feld der 107 Starter. Danach hatte er zwar mit Schlafmangel und Sekundenschlaf zu kämpfen, kam aber dennoch mit einer Gesamtzeit von 69 Stunden und 40 Minuten (inklusiver aller Pausen) auf den ausgezeichneten fünften Platz.

In Kirchzarten traf sich die Elite der Mountainbiker zum Ultra-Bike-Marathon. Auf der kürzesten Strecke dem Short Track (42 km) vertrat Andrej Fendel die Farben des RC. In seiner Altersklasse belegte er den respektablen 7. Platz. Philipp Bucher erreichte auf der Power Track Strecke (89 km) in der Hauptklasse den tollen sechsten Rang. Hakan Bostan kam auf den 40. Platz in seiner Klasse über die 42 km-Strecke. Silvio Müller fuhr im Speed Track (52 km) in seiner Altersklasse auf Platz 16.

Roland Kienzler suchte einmal mehr die größte Herausforderung und nahm die Ultra-Marathon-Strecke (117 km/3150 Höhenmeter) in Angriff. Allein in seiner Altersklasse kamen knapp 300 Fahrer in die Wertung und da konnte sich sein 14. Platz sehen lassen.