Regionalsport Schwarzwald Fantalk der Wild Wings: "Gebt der Mannschaft eine Chance"

Etwa 160 SERC-Fans im Eisbär. Schwenninger Klubführung legt erstmals konkrete Zahlen vor

Eishockey: Wie lassen sich 3,35 Millionen Euro für das Personal möglichst sinnvoll einsetzen, um eine erfolgreiche Mannschaft aufs Eis zu schicken? Diese Kardinalfrage beherrschte am Mittwochabend den Fantalk der Schwenninger Wild Wings. Etwa 160 SERC-Fans waren in die Gaststätte Eisbär gekommen, um auf ihre kritischen Fragen klare Antworten zu erhalten.

Was sich im Eisbär abspielte, kommt nicht alle Tage vor. Da halten die Fans mit ihrer Meinung nicht hinterm Berg und untermauern ihre Kritik an der Vereinsführung mit stichhaltigen Argumenten. Auf der anderen Seite lassen die Verantwortlichen bildlich gesprochen die Hosen runter und malen nackte Zahlen an die Tafel. An diesem Abend spielten beide Seiten mit offenen Karten. Jene Fans, die mit der Personalpolitik nicht einverstanden waren, gaben sich offen zu erkennen. Und die in die Kritik geratene sportliche Führung hielt mit ebenfalls nachvollziehbaren Erklärungen dagegen. Kein Zweifel: Was sich an diesem Abend abspielte, verdiente auf beiden Seiten Respekt.

Der zweite Fantalk innerhalb weniger Wochen kam deshalb zustande, weil es im Fanlager nicht nur grummelte, sondern gefährlich brodelte. Die Nachricht, dass die Wild Wings in der kommenden Saison nur mit acht Kontingentspielern antreten wollen (wir berichteten), entfachte in den sozialen Netzwerken einen Sturm der Entrüstung. Dabei traf so mancher Kommentar weit unter der Gürtellinie. „So etwas geht an die Nieren. Da fragt man sich schon, ob es sich lohnt, weiterzumachen“, sinnierte Michael Werner, geschäftsführender Gesellschafter der Wild Wings GmbH. Was sich in den Internet-Foren abspielte, hatte auch bei ihm Spuren hinterlassen.

Um die Kluft zwischen Anhängern und Klub nicht noch größer werden zu lassen, entschieden sich die Bosse für eine Aussprache mit den Fans. Vor allem die Tatsache, dass die Wild Wings die neunte Ausländerposition (so viele dürfen pro Spiel eingesetzt werden) nicht besetzen wollen, stieß vielen sauer auf. Schwenningens Manager Jürgen Rumrich begründete diese Strategie damit, dass man mit dem Münchner Tobias Wörle lieber mehr Geld in einen deutschen Profi investiert und deshalb auf einen Kontingentspieler verzichtet habe. Das wiederum konnten etliche Anhänger nicht verstehen. Lieber einen neunten Ausländer als ein Tobias Wörle, hielten sie dagegen. „Dieses Geld hätte man besser inverstieren können. Wenn wir die deutsche Karte fahren auf Kosten des Ausländer-Kontingents, gehe ich bei dieser Strategie nicht mehr mit“, sagte ein Fan, um im gleichen Atemzug hinzuzufügen: „Ich habe meine Dauerkarte für die kommende Saison schon gekauft.“ Zum Hintergrund: In allen 14 Teams der Deutschen Eishockey Liga zählen die Kontingentspieler zu den tragenden Säulen einer Mannschaft. Vor allem bei diesem Thema stand Meinung gegen Meinung. Schließlich richtete Rumrich einen Appell an die Fans: „Redet die Spieler nicht schon im Sommer schlecht. Gebt der Mannschaft eine Chance.“

Neben Rumrich ergriff auch Michael Werner das Wort und wartete mit einer faustdicken Überraschung auf. Zum ersten Mal präsentierte die Wild Wings GmbH detaillierte Zahlen des Gesamt-Etats. Was er offenbarte, verfehlte seine Wirkung nicht. Den Ausgaben von insgesamt 5,7 Millionen Euro stehen kalkulierte Einnahmen von 5,38 Millionen Euro gegenüber. Das macht ein Minus von 300.000 Euro. „Wir gehen jedes Jahr mit nicht sehr lustigen roten Zahlen aus der Saison“, sagte der Immobilien-Kaufmann. Verbindlichkeiten, die die Gesellschafter der Wild Wings GmbH zu begleichen hätten. Werner legte nicht nur Zahlen auf den Tisch, er stellte sich auch demonstrativ vor seinen hart kritisierten Manager. „Jürgen Rumrich bekommt von uns ein enges Budget, an das er sich strikt halten muss. Damit versucht er das Bestmögliche zu erreichen“, sagte der Unternehmer aus Niedereschach. Werner zufolge sind dies jene 3,35 Millionen Euro, in denen das spielende Personal enthalten ist.

Um den Streit über den neunten Ausländer erst gar nicht mehr aufkommen zu lassen, benötigt der Klub vor allem eines: mehr Geld. „Wir müssen uns finanziell besser aufstellen und mehr Einnahmen erzielen. Wir brauchen pro Heimspiel 1000 Zuschauer mehr. Das macht 400.000 Euro pro Saison“, sagt Werner. Nur dann könne Schwenningen in der DEL auf Dauer konkurrenzfähig sein. Angesichts dieser Zahlen atmete so mancher Fans erleichtert auf, als der Geschäftsmann noch einen weiteren Satz hinzufügte: „Der Eishockey-Standort Schwenningen ist sicher. “ Nach eineinhalb Stunden Fantalk war Werner zwar sichtlich geschafft, aber zufrieden. „Es war an der Zeit, in dieser Sache endlich mal für Klarheit zu sorgen. Wir wollen etwas mehr Verständnis bei den Fans.“

Herpich fest verpflichtet: Wie angekündigt, erhält Kai Herpich den letzten freien Platz im 24-köpfigen Kader der Wild Wings. Rumrich: „Am Wochenende wird der Vertrag unterschrieben.“

Kader der Wild Wings

Tor: Dustin Strahlmeier, Marco Wölfl.

Abwehr: Tim Bender, Kalle Kaijomaa (A), Jussi Timonen (A), Mirko Sacher, Benedikt Brückner, Dominik Bittner, Kyle Sonnenburg, Dominik Bohac.

Angriff: Mirko Höfflin, Will Acton (A), Stefano Giliati (A), Istvan Bartalis (A), Andrée Hult (A), Anthony Rech (A mit Probevertrag), Ulrich Maurer, Marc El-Sayed, Marcel Kurth, Tobias Wörle, Simon Danner, Markus Poukkula (A), Lennart Palausch, Kai Herpich. Trainer: Pat Cortina. Co-Trainer: Petteri Väkiparta.

A = Ausländer. Neun dürfen pro Spiel eingesetzt werden. (wmf)