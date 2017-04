Regionalsport Schwarzwald Fantalk bei den Wild Wings: Auch Auf- und Abstieg war ein Thema

100 SERC-Anhänger im Wirtshaus Wildpark. Klubvertreter stehen Rede und Antwort

Eishockey: Nicht nur während der „Eiszeit“ ist auf die Fans der Wild Wings Verlass. Auch außerhalb der Saison sind sie zur Stelle, wenn über die Mannschaft und den SERC gesprochen wird. Gut 100 Anhänger des DEL-Klubs sorgten beim Fantalk der Wild Wings im Wirtshaus Wildpark in Schwenningen für ein volles Haus. Als Gesprächspartner standen Trainer Pat Cortina, Manager Jürgen Rumrich sowie Geschäftsführer Michael Werner zur Verfügung. Der Immobilien-Unternehmer aus Niedereschach freute sich über das riesige Interesse an der Gesprächsrunde. „So viele Fans waren noch nie bei einem Fantalk. Auf solch einen treuen Kern können wir stolz sein.“ Mit am Tisch der Klubvertreter saß auch Michael Werners Bruder und Geschäftspartner Alexander Werner, der sich künftig ebenfalls intensiv um die Belange der Wild Wings kümmern wird. „Mein Bruder unterstützt mich immer mehr. Ich bin froh, dass er mir einige Dinge abnimmt“, sagte Michael Werner.

Beim Rückblick auf die vergangene Saison waren sich Manager Rumrich und Trainer Cortina einig, dass das langwierige Verletzungspech einiger Leistungsträger ausschlaggebend dafür gewesen sein, dass die Mannschaft als Tabellenzwölfter die Pre-Playoffs verpasste. „Wir haben nur 22 von 52 Spielen mit neun Ausländern bestritten“, gab Rumrich zu bedenken. Und Cortina fügte hinzu: „Mit weniger Verletzungen wäre unser Schicksal besser gewesen.“

Natürlich war auch die Mannschaft für die kommende Saison ein zentrales Thema. Jürgen Rumrich ließ auf Nachfrage offen, ob die Wild Wings mit neun oder zehn Kontingentspielern die Saison beginnen werden. Dafür ließ der Manager durchblicken, dass die Fans sich auch in der neuen Runde auf Tim Bender freuen dürfen. Der EHC Red Bull München wird den Verteidiger nach aktuellem Stand ein weiteres Jahr an Schwenningen ausleihen. Rumrich: „Beide Seiten haben großes Interesse, dass Bender weiter für uns spielt.“ Gut möglich, dass schon in den nächsten Tagen die Unterschrift erfolgt.

Abwehrspieler Kalle Kaijomaa und Stürmer Kai Herpich haben noch keinen neuen Vertrag bei den Wild Wings, doch auch das könnte sich noch ändern. Pat Cortina jedenfalls hätte beide Profis gerne weiterhin in seinem Kader. „Kaijomaa hat in der vergangenen Saison großartig gespielt. Ich hoffe, er kommt zurück“, sagte der Trainer über den Finnen. Und zu Herpich meinte er: „Er war am Anfang der Saison sehr gut, nachher aber nicht mehr gut genug. Herpich hat inzwischen 6 bis 7 Kilo abgenommen. Ich hoffe, er ist nächste Saison mit dabei.“ Auch zum Spielsystem in der nächsten Runde äußerte sich Cortina und versprach. „Wir werden mehr in der Angriffszone machen.“

Die Steuer-Problematik, die seit einigen Wochen rund um die Wild Wings herrscht, kam beim Fantalk ebenfalls zur Sprache. „Da ist ein Fehler passiert“, räumte Michael Werner ein. Die Briefe, die so mancher Sponsor von den Finanzbehörden erhielt, hätten jedoch „so gut wie keine negativen Strömungen“ hinterlassen. „Die Sponsoren tragen das mit“, sagte Werner. Allerdings sei es möglich, dass der eine oder andere Geldgeber sein Engagement beende. Aktuell, so der Geschäftsführer, laufen viele Gespräche. Werner: „Wir müssen das gemeinsam aufarbeiten.“

Zur geplanten Einführung des sportlichen Auf- und Abstiegs in der Deutschen Eishockey Liga bezog Werner klar Stellung. „Ich bin für Auf- und Abstieg. Das gehört zum Sport dazu“, sagte der Geschäftsführer selbst auf die Gefahr hin, dass die Wild Wings irgendwann vielleicht selbst in den sauren Apfel beißen müssen. Die künftigen Ziele des Klubs umriss Michael Werner so: „Wir wollen das Eishockey in Schwenningen Stück für Stück weiterentwickeln.“