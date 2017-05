Regionalsport Schwarzwald Fane läuft der Konkurrenz davon

40. Volkslauf "Rund um den Ochsenberg". Leila Thursfield Tagessiegerin bei den Frauen

Volkslauf: (ju) Bei sehr heißem Frühlingswetter war die Beteiligung beim 40. Volkslauf Wolterdingen mit insgesamt knapp 200 Teilnehmern im Vergleich zum Vorjahr deutlich geringer. Im Hauptlauf über 11,2 Kilometer „Rund um den Ochsenberg“ fehlten am Samstag viele Topläufer und -läuferinnen der Region.

Beim dritten Wertungslauf der neunteiligen Serie um den Intersport-Denzer-Cup gab es bei den Herren durch den 37-jährigen Peter Fane (Hüfingen) den erwartet überlegenen Tagessieger. Er feierte damit bereits den dritten Sieg in der diesjährigen Laufserie. Bei den Damen kam die 35-jährige Leila Thursfield (HFU Go Girls) beim Wettbewerb des LV Donaueschingen erstmals zum Tagessieg. Die Sieger von 2016, Katrin Köngeter (LT Unterkirnach) und Bastian Gloeden (SC Bubenbach), fehlten am Start.

Schon nach den ersten 500 Metern des Hauptlaufes setzten sich die beiden Favoriten Peter Fane und Marcel Schmid (LSG Schwarzwald-Marathon) sowie Dieter Förnbacher (LT Unterkirnach/M 45) und Jens Eipper (SV Seppenhofen/M 30) von den weiteren Verfolgern ab. Dieses Quartett machte auch die Podiumsränge unter sich aus.

Die Doppelführung hielt nur über vier Kilometer, dann enteilte Fane auch Schmid und lief in 38.32,10 Minuten zum sicheren Tagessieg. Mit einem Rückstand von 1.35, 91 Minuten folgte Schmid als Bester der aktiven Herren. Nach der Zielankunft sah Fane in Schmid ein großes Talent für die nächsten Jahre in der Laufszene.

Jens Eipper hatte das Rennen klug eingeteilt. Er übernahm schon zur Hälfte der Distanz von Förnbacher die dritte Position und baute den Abstand klar bis ins Ziel aus. Als Fünfter überraschte Thomas Bächle (SC Rothaus/M 40) mit dem Klassensieg, wie auch die nachfolgenden Felix Davidsen (Lauf Freunde St. Georgen/U 20) und Walter Kuß (LT Furtwangen/M 50).

Die Top-Ten vervollständigten Valentin Müller (FLG Engen/M 40), Arnt König (LG Eisenbach-Bubenbach/M 35) und Tobias Löffelad (TSG Running Team/M 30). Es folgten als weitere Platzierte Georg Spindler (SV Göschweiler/M 35) vor Jürgen Zaft (TuS Königsfeld/M45), Frank Kramer (HFU Laufwerk/M 40) und Michael Stäb (LT Unterkirnach/M 50). Unter den besten 20 erreichten auch Matthias Hüttlin (HS/LT Furtwangen), Rainer Fodor (LT Unterkirnach), Andrew Mc Douall (HFU Laufwerk), Sigbert Wernet (LSG Schwarzwald-Marathon), Patrick Schiedt (WSG Feldberg) und Marc Göb (LT Unterkirnach) das Ziel.

Klassensieger der M 55 wurde Andreas Bischof vor Thomas Schneider (LT Pfohren). Die M 60 gewann Roland Fischer (LT Furtwangen) vor Reinhold Walter (LT Unterkirnach). Josef Konrad (LG Baar) war Schnellster der M 65 vor Manuel Richard (TG Trossingen) und die M 75 gewann Helmut Winterhalder (LT Unterkirnach).

Bei den Damen lief überraschend Leila Thursfield (HFU Go Girls) zum Sieg und gab um knapp 31 Sekunden der jungen Hanna Bächle (LT Unterkirnach/U 20) das Nachsehen. Als Dritte meldete sich Maria Schafbuch (LT Pfohren/W 45) eindrucksvoll in der Laufszene zurück. Dahinter folgte ihre Teamkameradin Kathrin Schwab (W 50) vor Iwona Klimas-Fehrenbach (Bleibach/W 40), Ingrid Kern (LSG Schwarzwald-Marathon/W 45), Julia Schacherer (W 35), Tanja Hug (beide LT Pfohren/W 40), Isabell Kuner (ST Schonach-Rohrhardsberg/W 45) und Isabella Schiedt (WSG Feldberg/W 30) komplettierten die Top Ten. Nadia Kiefer (LT Pfohren) wurde W 55 Siegerin. Mit 76 Jahren waren Annemarie Vogel (TuS Königsfeld) und Helmut Winterhalder die ältesten Teilnehmer.

