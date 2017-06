Regionalsport Schwarzwald Fair-Play Preis für Christian Germann

Fußballer des FC Fischbach ausgezeichnet

Christian Germann vom FC Fischbach erhielt am Wochenende eine besondere Ehrung. Der Spieler des FC Fischbach wurde von Werner Fichter, dem stellvertretenden Vorsitzenden im Fußball-Bezirk Schwarzwald, mit dem Fairplay-Preis ausgezeichnet. Germann hatte beim Punktspiel der Fischbacher gegen den FC Weilersbach beim Stand von 0:0 in der 70. Minute einen Freistoß schnell ausgeführt. Ein Weilersbacher wurde am Rücken getroffen. Da dieser Spieler bereits verwarnt war, wollte ihm der Schiedsrichter wegen Nichteinhaltens des vorgeschriebenen Abstands die gelb-rote Karte zeigen. Germann sagte jedoch zum Unparteiischen, dass der Weilersbacher die Situation nicht erkennen konnte, da er mit dem Rücken zum Ball stand. Daraufhin durfte der Weilersbacher weiterspielen. Das Bild zeigt von links: Werner Fichter, Christian German, Günter Hirsch (Trainer Fischbach) und J. Korte (Vorsitzender Fischbach). Bild: Orive