Regionalsport Schwarzwald Fabian Haßforther: Fliegengewichtler sorgt im Football für Furore

Donaueschinger hat nach Abstechern in die Leichtathletik und im Fußball seine Top-Sportart gefunden

American Football: Bei Kindern und Teenagern ist es normal, dass sie sich in verschiedenen Disziplinen ausprobieren, um den passenden Sport- und Freizeitausgleich zu finden. Wenn aber ein 25-Jähriger die Sportart wechselt, ist das eher ungewöhnlich. Vor allem, wenn dieser Wechsel schon zum zweiten Mal erfolgt. Der Donaueschinger Fabian Haßforther hat als Mittelstreckenläufer in der Leichtathletik begonnen, wechselte dann zum Fußball und ist nun im American Football heimisch geworden. Seit rund einem Jahr auf dem Platz mit dem Ei unterwegs, war Haßforther am vergangenen Wochenende der Matchwinner beiden Neckar Hammers, als ihm im Spiel gegen Fellbach gleich drei Touchdowns gelangen.

Über 800 und 1500 Meter war Haßforther in jungen Jahren durchaus ein Leichtathlet mit Ambitionen. Dann wechselte er vom Solisten zum Teamsportler. Bei der DJK Donaueschingen und später auch beim FC Hüfingen sorgte der Baaremer im Angriff und im offensiven Mittelfeld als Fußballer für Torgefahr. Auch in der aktuellen Saison kam Haßforther in Hüfingen in sieben Spielen zum Einsatz und erzielte sechs Treffer, zuletzt am 23. Oktober, als er zwei Tore zum 7:1-Erfolg der Hüfinger gegen den FC Löffingen II beisteuerte.

Im Winter erfolgte der Wechsel zum American Football. „Ich habe viel über den Sport gelesen und auch einige Spiele in der amerikanischen NFL verfolgt.“ Haßforther fragte bei den Hammers an und wurde bei dem Verein gut aufgenommen. „Zwischenzeitlich fühle ich mich hier pudelwohl.“ Die Position des Receivers ist ihm wie auf den Leib geschneidert. Bälle zu fangen und sie möglichst in die gegnerische Endzone zu tragen, ist der aktuelle Job des 25-Jährigen. Dass es gegen Fellbach gleich dreimal klappte, hat den Donaueschinger selbst überrascht. „Das war natürlich ein Traum, zumal es in meiner ersten Saison gelang.“ Allzu sehr möchte Haßforther wegen der 18 Punkte aber nicht in den Mittelpunkt gestellt werden. Schließlich ist Football wie Fußball ein Mannschaftssport, in dem der Individualist alleine nichts ausrichten kann.

Körperlich rangiert sich Haßforther in der harten Sportart eher als Fliegengewicht ein. Er muss andere Vorzüge in die Waagschale werfen, um den kräftigeren, dafür aber oft auch schwerfälligen Konkurrenten davonzulaufen. Genau da kommt ihm seine Leichtathletik-Ausbildung zu gute. „Ich versuche meine Schnelligkeit auszuspielen. Zuletzt klappte das schon sehr gut, wenngleich ich noch viel lernen muss“, sagt der Fan der Seattle Seahawks. Der Donaueschinger sieht American Football hierzulande auf dem Vormarsch. „Ich denke, dass in Deutschland der Sport an Bedeutung gewinnt, auch wenn er als körperlich sehr robust gilt.“

Ganz auf den Sport wird der Donaueschinger indes nicht setzen und im September beruflich eine neue Ausbildung starten, die Priorität im Leben des 25-Jährigen haben wird. Diese Ausbildung mit American Football zu verknüpfen, wünscht sich der Donaueschinger. Schließlich möchte er mit weiteren Touchdowns den Hammers helfen, in der Landesliga zumindest Platz drei zu verteidigen.

Fabian Haßforther hat sich in verschiedenen Sportarten ausprobiert. Jetzt, Mitte 20, scheint er seine wirkliche Passion gefunden zu haben. Keine Tore schießen, dafür Pässe empfangen und Touchdowns erzielen.