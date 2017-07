Regionalsport Schwarzwald FV Marbachs Trainer Henseleit: "Ich würde mich lächerlich machen"

Fußball-Bezirksligisten in der Saisonvorbereitung: FV Marbach will vorne mitmischen

Fußball-Bezirksliga: Souverän und frühzeitig sicherte sich der FV Marbach in der vergangenen Saison die Meisterschaft in der Kreisliga A. Bei 98 geschossen Toren und 17 Punkten Vorsprung auf den Zweitplatzierten marschierte die Elf von Trainer Michael Henseleit ungeschlagen durch die 30 Punktspiele. Diese Fakten und die Tatsache, dass Henseleit drei in höheren Ligen erprobte Spieler als Zugänge gewonnen hat, lassen nun auch eine Liga höher einiges erwarten. "Ich würde mich lächerlich machen, wenn wir nur den Klassenerhalt als Ziel ausgeben. Ich sehe sechs Mannschaften, die die Meisterschaft unter sich ausmachen werden. Dahinter sollten wir uns einrangieren."

Henseleit geht in seine vierte Saison als Trainer beim FV Marbach. Als er das Amt übernommen hatte, spielte die Elf noch in der Kreisliga B. Dann setzte ein Aufschwung ein, der noch längst nicht abgeschlossen scheint. Zumal in der jüngsten Wechselphase drei Spieler den Weg zum FV Marbach fanden, die zuvor beim FC 08 Villingen höherklassig spielten. Torhüter Matthias Gißler und die Spieler Cihan Turan sowie Marco Effinger werden auch in der Bezirksliga für Furore sorgen und der Mannschaft um den letztjährigen Top-Torjäger Florian Ehmann (32 Treffer) neue Impulse verleihen. Marbach hat sich deutlich verstärkt.

Am 17. Juli stieg die Mannschaft in die Vorbereitung ein. Schon wenige Tage später folgte der erste Test gegen den Landesligisten FC Schonach (1:3). Henseleit hat in der Vorbereitung bewusst viele Spiele angesetzt. "Wir werden sieben Spiele und acht Trainingseinheiten bestreiten. Der Schwerpunkt liegt ganz klar auf den spielerischen Elementen", verdeutlicht der Coach. Dabei baut er auf eine sehr junge Mannschaft, deren Durchschnittsalter bei 22,3 Jahren liegt und die allein deshalb noch längst nicht im Zenit angekommen scheint.

Gutmadingen, Geisingen, Königsfeld, Hochemmingen, Tennenbronn und Paffenweiler sind für Henseleit die Vereine, die die ersten zwei Plätze unter sich ausmachen werden. "Dahinter sollten wir uns einrangieren. Wir orientieren uns an Platz sieben." Henseleut will seine Mannschaft sehr flexibel ausrichten, sodass die Akteure jederzeit zwischen vier, fünf Spielsystemen wechseln können. Aktuell bastelt der Übungsleiter noch etwas an der Dreier-Abwehrkette.

Stolz sind die Marbacher, dass sie am Freitag, 18. August, Gastgeber es Saisoneröffnungsspiels im Bezirk Schwarzwald sein dürfen. "Marbach musste 34 Jahren auf eine Rückkehr in die höchste bezirkliche Liga warten. Die Rückkehr mit dem ersten Spiel zu beginnen, ist für alle im Verein eine große Freude. Gegen Überauchen und anschließend in Immendingen soll auf dem Punktekonto die Null gelöscht werden, bevor anschließend drei der von Henseleit aufgezählten Top-Teams mit Geisingen, Königsfeld und Gutmadingen warten. "Wir werden bis dahin den Findungsprozess vorantreiben. Wenn uns dann auch noch gelingt, den letzten Pass in die Spitze zu spielen, werden wir unsere Ziele erreichen", ist sich der Trainer sicher.